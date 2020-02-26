سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 24 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر فى الهند

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:06 ص
مصرع 24 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر فى الهند حادث حافلة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 24 شخصا على الأقل حتفهم إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم اليوم الأربعاء، فى أحد الأنهار بمدينة "بوندى" فى ولاية "راجستان" الهندية، ذكرت ذلك قناة "إنديا تي في" الهندية، دون التطرق إلى أسباب وملابسات هذا الحادث.

يذكر أن الهند تشهد احتجاجات عنيفة ضد قانون الجنسية الجديد، حيث ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها، منذ الاثنين، العاصمة الهندية نيودلهى  إلى 10 قتلى -بينهم قيادى بشرطة العاصمة- و156 مصابا، فى ظل اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للقانون الخلافي، وفقا لما أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء.
 
وقالت شرطة نيودلهى إن قائد لقوات الشرطة قُتل إلى جانب 9 مدنيين آخرين إثر أعمال العنف التى يشهدها شمال شرق المدينة، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها تسيطر على الأوضاع وتستخدم طائرات مسيرة لمراقبة مناطق الاشتباك، وحذّرت المحتجين من محاولة فرض القانون بأيديهم، حسب ما أفاد الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، والتى أشارت إلى أن الشرطة تبحث فرض حظر تجول فى المناطق المتضررة.
 
 
وبعد يوم هو الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات، فى ديسمبر الماضي، تواصلت، اليوم، أعمال العنف التى تشهدها العاصمة احتجاجا على القانون الذى أقره البرلمان، أواخر العام الماضي، والذى يرى معارضوه أنه يحمل تمييزا ضد المسلمين، على أساس أنه يسهّل حصول غير المسلمين فقط من ثلاث دول مجاورة على الجنسية الهندية، رغم كون تلك البلدان ذات أغلبية مسلمة.
 
وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات اندلعت بين المحتجين ضد القانون -وغالبيتهم من المسلمين- ومؤيدين لهم، معظمهم من الهندوس، وشهدت الاشتباكات إشعال حرائق فى محال وسيارات وأحد المزارات الإسلامية، كما تواصلت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة، والتى أطلقت خلالها الأخيرة القنابل المسيلة للدموع.
 
إلى ذلك، أعلنت السلطات فرض المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية لمدة شهر، ويمنح ذلك القانون السلطات فى أى ولاية أو إقليم بالهند الحق فى حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص، وإمكانية محاكمة أى مخالف للقانون للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى أعمال شغب.

الهند

سقوط حافله

سقوط حافله فى نهر

حادث حافله الهند

انهار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة