سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مشروبات لتسهيل الولادة الطبيعية.. أبرزها القرفة والكمون

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:00 ص
مشروبات لتسهيل الولادة الطبيعية.. أبرزها القرفة والكمون الولادة الطبيعية - ارشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، نتيجة للتغيرات التي تطرق على حياتها وجسمها وصولا إلى الولادة، التي يقوم بتحديدها الطبيب سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل المشروبات التي تساعد في تسهيل الولادة الطبيعية وذلك وفقا لموقع "healthline". 
 
أكد التقرير، أن تناول الحامل لمشروب أوراق التوت يساعد في تسهيل الولادة الطبيعة، حيث أنه يساعد علي تحفيز الرحم، وتقوية عضلات البطن، وسهولة فتح الرحم لإخراج الطفل منه، كما أن هذا المشروب يعد مفيدًا نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية تحتاجها الأم والجنين خلال فترة انتظار الولادة.
 
 
أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول عصير الأناناس الطازج للمرأة قبل الولادة يساعد في سهول الولادة الطبيعية، نظرا لاحتوائه على أنزيم البرومالين الذي يعمل على تفكيك الأنسجة المحيطة بالجنين، وتسهل عملية الولادة.
 
وأشار التقرير، أن تناول زيت الخروع يعد من الأمور القديمة التي تسعى النساء قديما لتناوله بهدف تسهيل وتحفيز الولادة الطبيعة، وأثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من النساء اللاتي تناولن هذا الزيت شعرن بألم الولادة الطبيعة في أقل من  48 ساعة.
 
وأكد التقرير، أن تناول مشروب البابونج له دور كبير في تسهيل الولادة الطبيعية، حيث أن يهيء الرحم علي الولادة، وأيضا يسرع من الشعور بألمها وبدء الطلق.
 
 
ونصح التقرير النساء الحوامل على تناول مشروب المريمية الذي يساهم بشكل كبير تحفيز الولادة الطبيعية، نتيجة لكثرة إنتاج هرمون الأوكسيتوسين الذي يعمل زيادة استعداد الرحم للولادة.
 
أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن تناول مشروب الكمون والقرفة له دور كبير في تسهيل الولادة الطبيعية، وخاصة القرفة فهي لها دور كبير في زيادة انقباضات الرحم التي تسهل الولادة الطبيعية.
 

الولادة الطبيعية

تسهيل الولادة

الم الولادة الطبيعية

تحفيز الولادة الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة