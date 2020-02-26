مستشار عرفات: عمر سليمان أبلغنى أن حسنى مبارك كان رافضا توريث الحكم لابنه

كتب محمد تهامى زكى

أكد المحلل السياسى محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، مصر حزينة لرحيل الرئيس حسنى مبارك وخصومه يتساءلون هل ظلمناه؟ إلا الإخوان المسلمين المعتصمين بالكراهية والحقد، كاشفا أعمر سليمان أكد أن حسنى مبارك لم ولن يقبل بفكرة توريث الحكم لابنه، وبأن من يستطيع تولى رئاسة مصر يجب أن يأتى من رحم مؤسسة الجيش.

وكتب رشيد، عبر حسابه على تويتر: "مصر حزينة لرحيل الرئيس حسنى مبارك وخصومه يتساءلون هل ظلمناه؟ إلا الإخوان المسلمين المعتصمين بالكراهية والحقد، ومصر مرتاحة لسرعة ورزانة مواقف الدولة فى التعامل مع رحيل رجل ملأ مصر وشغل أهلها، الراحل نفسه قال يوما مصر باقية والأشخاص زائلون، رحمه الله وتحيا مصر".

وأضاف رشيد: "يشهد الله، ثم يشهد الله بأن الراحل عمر سليمان قال لى شخصيا بأن الرئيس حسنى مبارك لم ولن يقبل بفكرة توريث الحكم لابنه، وبأن من يستطيع تولى رئاسة مصر يجب أن يأتى من رحم مؤسسة الجيش أو أن يحظى بقبول الجيش المصرى، باعتبار القوات المسلحة المصرية هى الضامن لدستور ووحدة وأمن مصر".





ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، اليوم الأربعاء، فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950، عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وقائدًا للقوات الجوية، اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.