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مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية": تنفيذ 24888 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة ‬15 مايو

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:49 ص
مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية": تنفيذ 24888 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة ‬15 مايو جانب من الجولة
‫ كتب أحمد حسن ‬

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‫تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز، المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.‬
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‫واستهل المهندس علاء عبدالعزيز جولته التفقدية، بتفقد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث شدد علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ للإسراع بتسليم الوحدات لمستحقيها، وبأعلى جودة فى أعمال التشطيبات.‬
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‫وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم وجارٍ تنفيذ 24888 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي،  وأعمال المرافق الخاصة بها (طرق – شبكات: مياه، وصرف، ورى) وغير ذلك، حيث بلغت نسب التنفيذ بتلك المشروعات مراحل متقدمة، وجارٍ الاستلام الابتدائى لها.‬
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‫وانتقل مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، لتفقد مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى بالمدينة، والذى بلغت نسبة تنفيذه 55 %، وكذا المنطقة الصناعية الثانية بالحى الأول، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر والمباشر لإنجاز المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وكذا الاهتمام بمدن الجيل الأول ومنها مدينة 15 مايو.‬
 
وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد قاد حملة مكبرة للتصدي للمخالفات والتعديات بالمدينة، حيث جاءت الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز المدينة.
 
وقال المهندس سيد همام: أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق وتشميع لمول، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ١٩ قرارا آخر، كما أسفرت الحملة عن إزالة عدة مخالفات وباعة جائلين بالمجاورة الـ(19) بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إزالة المخالفات بالمدينة.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، وكذا استمرار أعمال النظافة والتطوير لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة لتوفير سبل الراحة لقاطني تلك المدن، والحفاظ على المظهر الجمالي لها.

وزاره الاسكان

مدينه ١٥ مايو

مشروع الاسكان الاجتماعى

هيئة المجتمعات العمرانيه

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