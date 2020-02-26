مسؤول بالصحة الجزائرية حظر الاحتجاجات بسبب ليس مطروحا

رويترز

قال مسئول بوزارة الصحة الجزائرية، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن حظر الاحتجاجات فى البلاد بعد تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا ليس مطروحا، وتشهد العاصمة الجزائرية ومدنا أخرى احتجاجات حاشدة أسبوعيا منذ أكثر من عام تطالب بتغيير سياسى شامل، وكان وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا فى الجزائر.

وقال الوزير الجزائرى، خلال لقاء تلفزيونى، أن المصاب مواطن إيطالى دخل الجزائر فى 17 فبراير الجارى.

وبعد تحويل المصاب إلى معهد باستور بالعاصمة الجزائر، أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا، وأعلن الوزير الجزائرى أن المواطن الإيطالى تم الحجر عليه صحيا فى ظروف مشددة.

وعلى جانب آخر، تخلت قطر عن إيران وأوقفت رحلاتها الجوية عن مدن إيرانية بعد تفشى فيروس كورونا.

كما أعلنت أحدى الشركات المشروعات السياحية القطرية، إغلاق منتزه الخيران السياحى عن الرواد والجمهور ابتداء من يوم غد الأربعاء، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التى سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

وأضافت فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية والخطط التى وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس فى قطر.

وأعربت الشركة عن اعتذارها لرواد وجمهور المرفق السياحي، بعد أن تقرر إلغاء جميع الحجوزات حتى اشعارٍ آخر، مع التزامها باسترداد جميع المبالغ المدفوعة لأصحابها.