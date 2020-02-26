مرور الشرقية يتحفظ على سائق لقيادته تحت تأثير المخدر

الشرقية - فتحية الديب

شنت إدارة مرور الشرقية، اليوم، حملات مرورية مكبرة، على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وتم فحص 16 عينة من قائدى السيارات، تبين قيام سائق بالقيادة تحت تأثير المخدرات، بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة منيا القمح، برئاسة المستشار أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتمكنت الحملات التى أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب محمد طه، الضابط بالإدارة، بتوجيه من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية ل 16 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعى " محمد ج ف ح "35 سنة مقيم طنطا محافظة الغربية وتم ضبطه بدائرة مركز شرطة منيا القمح وتحرر له المحضر رقم 1069 جنح مركز شرطة منيا القمح لسنة 2020

وتم التحفظ عليه طبقا للقانون المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

وفى سياق متصل أسفرت الحملات التى شنتها الإدارة عن تحرير 1404خالفة متنوعة بينهم 247 مخالفة إنتظار خاطئ. ومخالفات سيارات بدون لوحاتمعدنية، و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية،والتحفظ على عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص ،ومخالفات إنتظار فى الممنوع. مخالفة تجاوز السرعة ومخالفة تحميل خارج الموقف والمواقف العشوائية وتحرير مخالفات لإستخدام المحول أثناء القيادة.