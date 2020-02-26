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الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:20 ص
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مركز شباب القنايات يحقق المركز الأول ويصعد لدوري القطاعات بالشرقية.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص
مركز شباب القنايات يحقق المركز الأول ويصعد لدوري القطاعات بالشرقية.. صور مركز شباب القنايات
الشرقية- فتحية الديب

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حقق فريق الناشئين تحت 17 سنة، بمركز شباب القنايات بمحافظة الشرقية، تفوقًا كبيرًا بصعوده لدوري القطاعات قطاع شرق الدلتا والقناة وشمال وجنوب سيناء، بعد حصوله على المركز الأول على مستوى محافظة الشرقية بعد فوزه على نادى الشرقية 2/صفر، لكرة القدم.

وقال الدكتور أحمد الوصيفي، المسئول الإداري عن فريق الناشئين بمركز شباب القنايات، إن فريق الناشئين بمركز شباب القنايات مواليد 2003، تم إنشاؤه من خلال اتفاقية مع مجلس إدارة مركز شباب القنايات، تتضمن تجميع المواهب الرياضية فى كرة القدم من مختلف مراكز محافظة الشرقية، وتمكن الفريق الموسم الماضى من الصعود للمركز الثانى على مستوى محافظة الشرقية دورى منطقة الشرقية لكرة القدم، وهذا الموسم صد المركز الأول بعد الفوز على فريق الناشئين لنادى الشرقية بهدفين، وتمكن الفريق بعد لعب 16 مباراة، فاز في 12 مباراة و3 هزيمة وتعادل، من الصعود للمركز الأول فى دورى منطقة الشرقية لكرة القدم مواليد 2003، ويحتل فريق نادى الشرقية الرياضى المركز الثاني.

وتابع "الوصيفي" أن الخطوة المقبلة للفريق هى المنافسة فى دورى القطاعات لمنافسة سبعة فرق بمحافظات "الشرقية- دمياط- السويس -شمال سيناء- بورسعيد- والدقهلية التى تشارك بفرقتين، وأجريت أول مباراة يوم السبت الماضي، لعب فيها الفريق أمام مركز العريش على أرض ملعب القنايات، وانتهت بالفوز 4 -3 لصالح فريق الناشئين بمركز شباب القنايات، موضحًا أن المباريات تقام من دور واحد وصاحب المركز الأول في المجموعة يلعب مباراة نهائية مع صاحب المركز الأول فى المجموعة الثانية ليتم تصعيد أول القطاع ليلعب دورة أوائل القطاعات المؤهلة من دورى الجمهورية من الموسم القادم 2020-2021"

وأوضح "الوصيفي" أن الفترة المقبلة سوف يتم البحث عن مواهب جديدة فى كرة القدم لضمها للفريق، موضحًا أن فرق الناشئين لم تحظى بالرعاية أو الاهتمام الإعلامى مثل الفريق الأساسى لأى نادٍ بالرغم من جود مواهب محترفة فى قطاع الناشئين تحتاج من يعطيها فرصة للمشاركة وسوف نسعى لذلك الفترة المقبلة من خلال تصوير كل المباريات فيديو وخلق فرص للاعيبة للاحتكاك أثناء المباريات وتسويقهم للأندية الكبيرة.

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