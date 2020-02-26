مدينة الطود تنهى تطوير وتجديد المركز التكنولوجى وتبدأ في استقبال المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بأنه يجرى العمل على قدم وساق لخدمة المواطنين داخل مقر المركز التكنولوجي، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية.

وأضاف رئيس مدينة الطود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء خلال الساعات الماضية من العمل فى وقت قياسى دون روتين أو عراقيل من خلال المراكز التكنولوجية الجديدة بعد تطويرها وميكنة الخدمات التي تقدمها، لفصل مقدم الخدمة عن طالبها وغلق أبواب الفساد وضعاف النفوس، حيث تم تجميل ودهان واجهة المركز التكنولوجى بمركز الطود وذلك لافتتاحها أمام المواطنين، بعد تطويره وتدريب العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود وتشغيله تجريبيًا، والذي يعد حاليًا منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتتبع فى سبيل تحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين أسلوباً متطوراً يساهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، أنه يتابع أولاً بأول انتظام وسير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وأكد على مشرفي النظام والدعم الفني لأداء المهام المكلفين بها لتغطية الإدارات بالمبنى بالكامل لمتابعة العمل والتشغيل على النظام المميكن وتذليل كل المعوقات من أمام مستخدمي النظام وعرضها على سيادته أولاً بأول وسرعة الانتهاء من الطلبات الموجهة إلى الإدارات التنفيذية غير المميكنة لحين ميكنتها، حيث تدريب وإعداد العاملين مستخدمي نظام بالمركز على النظام المميكن افتتاح المركز التكنولوجي بالمدينة، والذي سيكون ثمرة التعاون المستمر بين كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية ومحافظة الأقصر، وفى إطار خطة متكاملة لتطوير الإدارات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.