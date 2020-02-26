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مدينة إسنا: إزالة 27 حالة تعدى بقرية الشغب والدير بمساحة 1068م2 خلال 24 ساعة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:44 ص
مدينة إسنا: إزالة 27 حالة تعدى بقرية الشغب والدير بمساحة 1068م2 خلال 24 ساعة جانب من الإزالة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بأنه تم على مدار الـ24 ساعة مواصلة حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

 

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار الساعات الماضية شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقتي الشغب والدير وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الاعمال المخالفة لعدد 27 حالة تعدي بمساحة 3167 م2 متعدية على أراضي أملاك دولة منافع ري عبارة أن أسوار وعشش وأحواش وفتح مسقى بقرار تمكين، حيث شارك في الحملة نائبا رئيس المركز عبد الرحيم طايع، وصباح منصور، ومهندسي والإدارة الهندسية وقسم الإشغالات ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

 

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

 

وكان قد قاد رجال مدينة الزينية حملة لإزالة التعديات فى الوحدة المحلية لقرية الصعايدة التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، ونجحت في إزالة عدد 11 حالة تعدي على أملاك الدولة بقرية الصعايدة على مساحة 10 قيراط و7 أسهم.


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مدينة اسنا

اخبار مصر اليوم

ازالة تعديات بالاقصر

الموجة 15 لازالة التعديات

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