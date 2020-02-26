مديرة صندوق النقد الدولى تعين نائبة جديدة لها

عينت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء، أنطوانيت سايح مديرة إدارة إفريقيا السابقة بالصندوق نائبة لها.

وشغلت سايح، وهي من ليبيريا، منصب مدير إدارة إفريقيا بالصندوق في الفترة بين عامي 2008 و2016 وانضمت بعد ذلك وحتى الآن إلى مركز التنمية العالمية البحثي في واشنطن. كما كانت وزيرة للمالية في ليبيريا في الفترة بين عامي 2006 و2008 وأمضت 17 عاما في العمل بالبنك الدولي.

وستكون سايح واحدة من أربعة نواب لجورجيفا وستعمل تحت إشرافها، لكنها لن تحل محل ديفيد ليبتون النائب الأول لها وهو المنصب الثاني في الصندوق والذي يحظى شاغله بنفوذ كبير فيما يتعلق بسياسات الصندوق.

وفي أول تغييرات إدارية كبيرة لخبيرة الاقتصاد البلغارية التي تولت منصب مديرة الصندوق، أعلنت جورجيفا أن ليبتون وكارلا جراسو رئيسة الشؤون الإدارية ونائبة المديرة سيغادران منصبيهما في نهاية فبراير. وقالت جورجيفا في بيان "تمثل أنطوانيت مزيجا نادرا من القيادة المؤسسية والقدرة التحليلية العميقة والتزاما ثابتا بالعدالة"، مضيفة أنهما عملتا سويا لسنوات طويلة في البنك الدولي.