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مدرس يلقى بنفسه من الطابق الخامس حزنا على وفاة مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:08 م
مدرس يلقى بنفسه من الطابق الخامس حزنا على وفاة مبارك جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
الشرقية فتحية الديب

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أقدم مدرس من محافظة الشرقية، على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس فوق المقهى التى كان يشاهد عليها جنازة الرئيس مبارك، وتم اخطار نيابة فاقوس بالواقعة.

وقال الأهالى، إن الشاب حضر إلى مقهى بلدى فى الشرقية وأثناء بث التلفزيون جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كان متأثرا بشدة، وانتابه حالة حزن، فصعد إلى عقار مجاور للمقهى وألقى نفسه، فتوفى فى الحال.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام "أحمد.ع.ث"، 40 سنة مدرس مقيم فاقوس، بالقاء نفسه من فوق الطابق الخامس بعمارة اسفلها المقهى التى كان يشاهد عليها جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك حيث دخل فى نوبة بكاء شديدة، وقام مسرعا بالصعود اعلى العمارة وترك الجاكت الخاص به و90 جنيه وتخلص من نفسه وتوفى على الفور وتم اخطار النيابة العامة.

وأقيمت اليوم الأربعاء، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة، من مسجد المشير طنطاوى.

وبهاتفات "لا إله إلا الله.. حسنى مبارك حبيب الله".. أدى المصلون صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث حمله نجليه علاء وجمال إلى محراب المسجد لأداء صلاة الجنازة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا   المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

ونكس مجلس الوزراء، العلم  حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 

 

 

 

 

 


جنازة مبارك

دفن مبارك

تشييع جثمان مبارك

رحيل مبارك

مبارك

انتحار شاب حزنا على وفاة مبارك

الشرقية

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