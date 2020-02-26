مدافع الجنازة العسكرية تستقبل جثمان الرئيس الأسبق مبارك تحية له

كتب كريم صبحي _ عبد الله محمود

استقبل رجال حرس الشرف التابع لفريق الجنازة العسكرية، جثمان الرئيس الراحل حسنى مبارك، بإطلاق طلقات المدفعية، فور وصول جثمانه الى منطقة مقابر مصر الجديدة، والتى يتم دفنه فيها، وهى مقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

وانتشر ما يقرب من 5 مدافع قبل وصول ودخول الجثمان إلى مثواه الأخير، وبدأوا فى إطلاق الأعيرة النارية تحية له كونه قائد عسكرى وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة ، وأحد أبناء القوات المسلحة .

كما شهدت منطقة مقابر أسرة الرئيس الراحل حسنى مبارك، إجراءات أمنية مشددة، من قبل رجال الشرطة، ورجال القوات المسلحة، ورجال الحرس الجمهورى، وذلك استعدادا لاستقبال جثمان الرئيس الراحل حسنى مبارك، والذى وفاته المنية صباح الأمس داخل مستشفى الجلاء العيكرى، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عام .

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية .