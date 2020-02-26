مدارس وسط سيناء ملاذ الأهالى من خطر السيول.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انقذت المدارس فى منطقة وسط سيناء الأهالى فى مناطق مسارات السيول من الإقامة فى العراء، وقال سليمان فرح رئيس مركز ومدينة نخل ، انه تم إيواء اسر تضررت بيوت يقيمون فيها فى مدرسة، وتم الاستعداد لإيواء أى مضارين آخرين .

واعلنت إدارة نخل التعليمية بمنطقة وسط سيناء فى بيان لها انها رفعت حاله الاستنفار في مواجهه السيول وفق توجيهات رئيس مركز ومدينة نخل و بالتنسيق مع مدير إدارة نخل التعليمية.

ووضعت الإدارة التعليمية بنخل كافة مرافقها فى خدمة اى مضارين و اتخذت كافة الإجراءات التي توفر سلامة المنشآت التعليمية و الابلاغ الفوري عن اي أضرار قد تحدث بسبب السيول والأمطار الغزيرة من خلال غرف العمليات للادارة ومدارسها و لجان المتابعة وإخطار مجلس المدينة بالمدارس المناسبة لإيواء الأسر المتضررة كما تم التنسيق والمتابعة مع وكيل وزارة التربية و التعليم و غرفة عمليات مديرية التربية و التعليم و غرفة عمليات ديوان المحافظة للإبلاغ عن اي مستجدات و رفع التقارير المطلوبة .

وقام سليمان فرج رئيس مركز ومدينه نخل يرافقه صبري عبدالغني مدير الإدارة التعليمية بنخل و فرج محمد مدير ادارة الشباب والرياضة بنخل وقيادات الإدارة التعليمية بتفقد عدد من المدارس منها وادي الحاج و ابو صوان و قرية السلام والريد للاطلاع علي الأوضاع علي الطبيعة حرصا علي سلامه العاملين والطلاب بمدارس الإدارة .

تجاوزت السيول بوسط سيناء اليوم سد الروافعة على مجرى وادى العريش وبدأت مسارها فى مجرى الوادى تجاه مدينة العريش، وقال احمد عبد الحليم ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء فى تصريح ل اليوم السابع ، ان السيول تركزت بمركز ومدينة الحسنة اليوم فى منطقة القصيمة والمنبطح وقرية الحمة بوادى الهشيم،. و وادى عين الجديرات، ووادى الجايفة، ووادى المويلح ووادى الجرور ووادى المسيسب.

اضاف ان المياة تجمعت امام سد الروافعة مما زاد من منسوب المياه، وتخطى السد فى اتجاه مدينة العريش، موضحاً أنه الخسائر حتى الآن هى تعطل خط مياه العين، وقطع فى طرق القصيمة العريش، وطريق القصيمة الكنتلا، وطريق الحسنة القصيمة وسقوط طبانات الطرق.

وفى مركز نخل بوسط سيناء قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الحياة عادت لطبيعتها فى مناطق مركز نخل بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول، مضيفا أنه جار فتح طريق يربط وسط سيناء بمدينة العريش، وتم التغلب على أعطال فى شبكة الكهرباء، وغادرت الأسر التى تم إيوائها بمدرسة منطقة أبو صوان المدرسة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الأمطار توقف هطولها، ولاتزال مسارات الوديان تجرى بها المياه ولم يتم الإبلاغ بأى اضرار.

قال إن غرفة عمليات مجلس مدينة نخل تتابع الموقف ويتواجد كل أعضاء جهاز تنفيذى مدينة نخل فى مواقع السيول للوقوف على احتياجات الأهالى بعد الانتهاء من توزيع الإعانات العاجلة.



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