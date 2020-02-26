وأضاف أن "المدانة اعترفت بأنها وزوجها انتموا إلى صفوف ما يسمى داعش، لافتا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المدانة وفقا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.