بغداد (أ ش أ)

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق امرأة تسترت على أحد الإرهابيين، وأكد مجلس القضاء الأعلى ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أن المدانة اعترفت باستقبال انتحاري يدعى (ابو مها) والصعود معه في سيارة مفخخة بهدف إبعاد الشك عنه بعد أن كان يجهز لتنفيذ عملية انتحارية تحقيقا لغايات إرهابية".

وأضاف أن "المدانة اعترفت بأنها وزوجها انتموا إلى صفوف ما يسمى داعش، لافتا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المدانة وفقا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الأحد الماضى، العثور على وكر لتنظيم داعش الإرهابى وصاروخ "كاتيوشا" بمحافظة كركوك، وذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، أن دوريات وكالة الاستخبارات، ومن خلال استخبارات الشرطة الاتحادية، نفذت عمليات أمنية فى كركوك أسفرت عن ضبط وكر تابع لداعش فى وادى "زغيتون" وبداخله 11 مسطرة تفجير، و3 عبوات ناسفة و50 قذيفة، فضلا عن العثور على صاروخ حربى نوع "كاتيوشا" من مخلفات التنظيم الإرهابى ناحية "العباسي".

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت، عن اعتقال 7 من عناصر من تنظيم داعش فى الموصل، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط سيارة تعود لأحد عناصر التنظيم".

وأضاف، أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة ، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند - خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل- ، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء ( عدن والزهراء والقاهرة ) فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وكانت الشرطة العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق عن صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين.