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محافظ بنى سويف: تطعيم 566 ألف طفل بنسبة 101% بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:28 م
محافظ بنى سويف: تطعيم 566 ألف طفل بنسبة 101% بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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اعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم تطعيم 566 ألف و444 طفلا بنسبة 101% زيادة عن المستهدف بمقدار 6748 طفلا، وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى نفذتها مديرية الصحة فى الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجارى، عن طريق 1562 فرقة تطعيم منها 228 فرقة ثابتة و1334 فرق متحركة .

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بشأن نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، التى استهدفت تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم واحد وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .

من جهته أوضح وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم تم بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والرعايات والمستشفيات العامة والمركزية والأسواق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية ، وذلك عن طريق فرق تطعيم ثابتة ، بالإضافة إلى الفرق المتحركة من منزل إلى منزل لضمان تغطية كافة الأطفال المستهدفين ، حيث تم استخدام 55 سيارة من السيارات الحكومية التابعة للمديرية والإدارات الصحية، بجانب الإستعانة بـ 64 بسيارة إضافية تم تأجيرها لنقل فرق التطعيم إلى الأماكن البعيدة والنائية، وذلك تحت إشراف ومرافقة 411 "مشرف ملاصق"تم توزيعهم على فرق التطعيم،بجانب مشرفى الإدارات الصحية بجميع الوحدات الصحية والبالغ عددهم 104 مشرفين، وذلك بخلاف 25 مشرفا من مشرفى المديرية الذين تولوا متابعة جميع الإدارات الصحية .

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن ، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركزومدينة الواسطى"برئاسة المحاسب عادل ضيف الله"،بحملة موسعة لرفع الإشغالات، بمشاركة مسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية .

حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة ، والتى شملت (بروز أمام المحلات التجارية،تاندات وأكشاك مخالفة، إعلانات عشوائية وغير مرخصة، كراسى، طاولات)، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

 

 


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