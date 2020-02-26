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محافظ المنيا يستقبل السفير البريطانى ويتجولا على كورنيش النيل.. فيديو وصور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:48 ص
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطانى ويتجولا على كورنيش النيل.. فيديو وصور محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني
فريق المحافظات

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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جيفرى آدامز سفير دولة إنجلترا بالقاهرة، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات فى شتى المجالات.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالزيارة التى تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض المحافظ مع السفير البريطانى أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد"، من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها فى جذب الاستثمار.

وأكد المحافظ، حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن، حيث تحظى محافظات الصعيد باهتمام كبير من قبل الدولة، وسيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام  بالمحافظة.

وحرص محافظ المنيا والسفير البريطاني، على التجول سيرا على الأقدام بمنطقة كورنيش النيل بالمنيا، حيث تفقدا أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل والتى قاربت على الانتهاء.

وأكد المحافظ، أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية، ويوجد بها منطقة صناعية، تضم مصانع متعددة واشتهرت المحافظة بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان، وستعيد الدولة إحياء تلك الصناعة مرة أخرى على أرض المحافظة من خلال المدينة النسيجية الحرة والتى يجرى إنشائها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتضم كل مصانع الغزل والنسيج، وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.

من جانبه، أعرب السفير البريطانى عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، مؤكدا أن انطباعاته عن المنيا إيجابية جدا، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة، لافتا أنه سيكرر الزيارة قريبا.

وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر فى مجال التعليم من خلال الجامعات البريطانية، والتى وصل عددها إلى 80 جامعة، والفرص التعليمية الكبيرة من خلال المنح التي تقدمها الجامعات البريطانية للشباب المصري ، لافتا ان التقدم اساسه التعليم الجيد.

وأشاد السفير البريطانى، بجراح القلب المصرى الدكتور مجدي يعقوب، وبأعماله النبيلة، مؤكدا أنه بطل مشترك بين مصر وبريطانيا، حيث عاش فى بريطانيا، لكن قلبه في مصر.

محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (1)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (2)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (3)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني 
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (4)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني 
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (5)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني 
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (6)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني 
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (7)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني 
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (8)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني 
 
 
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني (9)
محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني 

 


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