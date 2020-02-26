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محافظ المنوفية: استرداد 629 فدان أملاك دولة بمركز السادات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:53 م
محافظ المنوفية: استرداد 629 فدان أملاك دولة بمركز السادات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الجديد
المنوفية -محمد فتحى

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قاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، واللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز ومدينة السادات، حيث تم اليوم استرداد 92 فدان أملاك دولة بنطاق الخطاطبة ليصبح إجمالى ما تم استرداده منذ إنطلاق الموجة وحتى الأن 629 فدان أملاك دولة بمركز ومدينة السادات، وذلك ضمن الموجة الـ 15 لإزالة التعديات بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ولفيف من القيادات الأمنية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية لواضعى اليد ومن تقدموا بأوراق التقنين بضرورة استكمال باقى الإجراءات ودفع الرسوم المقررة، موضحا بأنه سيتم إدراج الحالات الغير جادة فى التقنين واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة ضمن موجة الإزالات القادمة، مشددا على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .

كما أكد محافظ المنوفية على استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية وجهات الولاية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

يذكر أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات لحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بلغت 1542حالة منذ إنطلاق الموجة الـ15، حيث تم إزالة 583 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 66754م2 وإزالة عدد 959 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 594 فدان و13 قيراط و14سهم بمختلف جهات الولاية.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع  كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .

وأضاف المحافظ بأن الموجة (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدٍ على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية  .

 

 


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