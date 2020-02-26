سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: حصلوا المخالفات لتعظيم الإيرادات لتغطية المشروعات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:52 م
محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: حصلوا المخالفات لتعظيم الإيرادات لتغطية المشروعات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة داخل العاصمة، وعلى المحافظة تعظيم مواردها لتغطية تلك النفقات، مشددًا على رؤساء الأحياء بالمحافظة بضرورة العمل على تحصيل مبالغ مادية من المخالفين لتغطية المشروعات التي تتم داخل المحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة  المنعقد اليوم الأربعاء بديوان محافظة القاهرة: "محتاجين فلوس ولازم نشد حيلنا شوية، محافظتنا تمتلك أعلى الموارد، ولابد أن يكون هناك تنظيم وقاعدة بيانات منظمة لتحصيل المبالغ المتأخرة".

وتابع محافظ القاهرة: العاصمة تعمل على ملفين مهمين، وهما تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، مشددًا على رؤساء الأحياء بالإسراع في تنفيذ إجراءات التصالح في البناء، وتقنين أوضاع أراضي الدولة، وفقًا للقانون .

وقال اللواء خالد عبد العال إن المحافظة بذلت مجهودًا كبيرًا لرفع آثار الأمطار، التي شهدتها المحافظة منذ يومين، كما وجه الشكر لرؤساء الأحياء ورئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، على ما بذلوه خلال الأيام الماضية لسحب مياه الأمطار من الشوارع.

وأبدى محافظ القاهرة، استياءه من الشكل المحيط بمنافذ البيع المنتشرة في الشوارع والأحياء، مؤكدًا أنها لا تليق بالعاصمة، مشيرًا إلى أن العاصمة تمتلك 1200 منفذ لبيع المنتجات مقسمة على القوات المسلحة والمحافظة ووزارة التموين، مشددًا على النواب ورؤساء الأحياء بالاهتمام بالمظهر الحضاري المحيط بهم.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين ورؤساء الأحياء، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق ومراقبة الأسعار لمنع استغلال التجار للمواطنين مرة أخرى.

وفي نفس السياق وجه محافظ القاهرة قيادات المحافظة بالاهتمام بالشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم، موجهًا نوابه الأربعة للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية رؤساء الأحياء، بتسهيل خدمات المواطنين، قائلًا: "إحنا موجدين هنا لخدمة المواطن فقط".

 

 


القاهرة

ارادات محافظة القاهرة

اخبار القاهرة

منافذ البيع

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهالى شارع الزهور مدينة نصر يطالبون محافظة القاهرة برصف الطريقؤ

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:30 م

محافظ القاهرة: دهان الكبارى والعقارات بمسار نقل المومياوات لمتحف الحضارات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:33 ص

محافظة القاهرة تنكس أعلامها لمدة 3 أيام حدادا على وفاة حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:01 ص

محافظة القاهرة تدفع بـ25 أتوبيس نقل عام بعد انقطاع الكهرباء بالمترو

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:22 م

محافظ القاهرة يتفقد إزالة آثار الأمطار ويوجه رؤساء الأحياء التواجد بالشوارع

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:42 ص

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:00 ص

محافظة القاهرة: حركة المرور بنفق الأزهر لم تتأثر بالأمطار وتعمل بشكل طبيعى

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة