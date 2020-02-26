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محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:18 م
محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق إجتماع المجلس التنفيذي
الغربية – عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بإنارة الشوارع والطرق والإهتمام بمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة للجمع المنزلى للقمامة بحى ثان طنطا للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بالشوارع. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسة محافظ الغربية، وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، واللواء  شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة. 
 
حيث بدأ الإجتماع بالتصديق على إجتماع المجلس التنفيذي بجلسته السابقة، وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بالشوارع، مشيراً إلى أنه سوف يتم تعميم تجربة الجمع المنزلي على كافة المدن على مستوى المحافظة في حالة نجاح التجربة بطنطا.
 
كما أكد أيضاً ضرورة الإهتمام بسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير الطرق في المواعيد المحددة وتسليمها من خلال لجنة مشكلة من هيئة ومديرية الطرق والجامعة.
 
مشيراً إلى أنه سيتم إختبارات أعمال الجودة الخاصة برصف الطرق عن طريق كلية الهندسة ، كما وجه محافظ الغربية بإعداد خطة رصف للطرق التي سيتم رصفها في خلال العام المالى 2021/2020، والإنتهاء من مشروعات رد الشيء لأصلة، مشيراً إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية لحصر ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات داخل المحافظة.
 
وخلال الاجتماع؛ استعرض المحافظ عدد المشروعات على مستوى المحافظة وما تم تنفيذها، ووجه محافظ الغربية قيادات المجلس التنفيذى بعمل خطة أو مقترح سنوى للمشتريات ليتم طرحه مرة واحدة وذلك حفاظاً على المال والوقت وعدم الإضطرار للشراء بالأمر المباشر.
 
 

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