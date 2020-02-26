سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يوجه بإزالة كافة المعوقات لتطوير المزلقانات وحصر المعديات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:12 م
محافظ الغربية يوجه بإزالة كافة المعوقات لتطوير المزلقانات وحصر المعديات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بعمل حصر بالمعديات التى تستخدم فى النقل النهرى فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتوضيح حالتها وموقفها من حيث الترخيص، وذلك فى إطار الإرتقاء بمنظومة نقل الركاب عبر نهر النيل باستخدام المعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع عدد من القيادات التنفيذية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء  شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة لمناقشة ما تم من تطوير لمزلقانات السكة الحديد على مستوى محافظة الغربية وأهم المعوقات، حيث وجه محافظ الغربية سكرتير عام المحافظة بإعداد جدول زمنى لعمل حملات على مراكز المدن لرصد أماكن التعديات على أراضي السكة الحديد وعمل معاينة على الطبيعة بحضور جميع الجهات المعنية على أن يحدد يوم لكل مركز لحل مشاكل التعديات وتقنين وضعها ، ووجه محافظ الغربية مسئول السكة الحديد بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والإلتزام بالتواجد عند القيام بالحملات.
 
وخلال الاجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء والطرق والرى بالغربية بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتقنين التعديات الخاصة بهم والموجودة على أملاك السكة الحديد، مؤكداً سرعة اتخاذ ما يلزم كلاً فيما يخصه لإزالة كافة المعوقات والتعديات للإنتهاء من تطوير جميع مزلقانات السكة حديد بالمحافظة.
 
وأشار محافظ الغربية إلى أننا جميعاً نعمل لتطوير محافظتنا فى جميع المجالات وإظهارها بالمظهر الذى يليق بها.

ومن جانب آخر، تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية المنزل الأيل للسقوط بشارع الويشى بحي أول طنطا عقب حدوث انهيار جزئي للمنزل، رافقه عادل داود رئيس حى أول طنطا.

وكلف نائب المحافظ رئيس الحي بتشكيل لجنة هندسية من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المبنى على الطبيعة وعرض تقرير فورى عن الحالة الفعلية للمبنى، موجهاً رئيس حى أول طنطا بالمتابعة المستمرة للمبنى وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحين صدور قرار اللجنة.
 
وأصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والأحياء  بعمل حصر بالمعديات التى تستخدم فى النقل النهرى فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتوضيح حالتها وموقفها من حيث الترخيص، وذلك فى إطار الإرتقاء بمنظومة نقل الركاب عبر نهر النيل باستخدام المعديات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع عدد من القيادات التنفيذية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء  شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة لمناقشة ما تم من تطوير لمزلقانات السكة الحديد على مستوى محافظة الغربية وأهم المعوقات.
 
حيث وجه محافظ الغربية سكرتير عام المحافظة بإعداد جدول زمنى لعمل حملات على مراكز المدن لرصد أماكن التعديات على أراضى السكة الحديد وعمل معاينة على الطبيعة بحضور جميع الجهات المعنية على أن يحدد يوم لكل مركز لحل مشاكل التعديات وتقنين وضعها، ووجه محافظ الغربية مسئول السكة الحديد بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والإلتزام بالتواجد عند القيام بالحملات.
 
وخلال الاجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والطرق والري بالغربية بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتقنين التعديات الخاصة بهم والموجودة على أملاك السكة الحديد، مؤكداً سرعة اتخاذ ما يلزم كلاً فيما يخصه لإزالة كافة المعوقات والتعديات للإنتهاء من تطوير جميع مزلقانات السكة حديد بالمحافظة.
 
وأشار محافظ الغربية إلى أننا جميعاً نعمل لتطوير محافظتنا فى جميع المجالات وإظهارها بالمظهر الذى يليق بها.
 
 
 

 


اخبار مصر اليوم

اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ الغربية

تطوير المزلقانات

أخبار الغربية

نائب محافظ الغربية

منزل آيل للسقوط بطنطا

حي أول طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة