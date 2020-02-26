محافظ الغربية يوجه بإزالة كافة المعوقات لتطوير المزلقانات وحصر المعديات

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع عدد من القيادات التنفيذية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة لمناقشة ما تم من تطوير لمزلقانات السكة الحديد على مستوى محافظة الغربية وأهم المعوقات، حيث وجه محافظ الغربية سكرتير عام المحافظة بإعداد جدول زمنى لعمل حملات على مراكز المدن لرصد أماكن التعديات على أراضي السكة الحديد وعمل معاينة على الطبيعة بحضور جميع الجهات المعنية على أن يحدد يوم لكل مركز لحل مشاكل التعديات وتقنين وضعها ، ووجه محافظ الغربية مسئول السكة الحديد بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والإلتزام بالتواجد عند القيام بالحملات.

وخلال الاجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء والطرق والرى بالغربية بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتقنين التعديات الخاصة بهم والموجودة على أملاك السكة الحديد، مؤكداً سرعة اتخاذ ما يلزم كلاً فيما يخصه لإزالة كافة المعوقات والتعديات للإنتهاء من تطوير جميع مزلقانات السكة حديد بالمحافظة.

وأشار محافظ الغربية إلى أننا جميعاً نعمل لتطوير محافظتنا فى جميع المجالات وإظهارها بالمظهر الذى يليق بها.