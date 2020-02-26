محافظ الغربية يوجه بإزالة كافة المعوقات لتطوير المزلقانات وحصر المعديات

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بعمل حصر بالمعديات التى تستخدم فى النقل النهرى فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتوضيح حالتها وموقفها من حيث الترخيص، وذلك فى إطار الإرتقاء بمنظومة نقل الركاب عبر نهر النيل باستخدام المعديات.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع عدد من القيادات التنفيذية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة لمناقشة ما تم من تطوير لمزلقانات السكة الحديد على مستوى محافظة الغربية وأهم المعوقات، حيث وجه محافظ الغربية سكرتير عام المحافظة بإعداد جدول زمنى لعمل حملات على مراكز المدن لرصد أماكن التعديات على أراضي السكة الحديد وعمل معاينة على الطبيعة بحضور جميع الجهات المعنية على أن يحدد يوم لكل مركز لحل مشاكل التعديات وتقنين وضعها ، ووجه محافظ الغربية مسئول السكة الحديد بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والإلتزام بالتواجد عند القيام بالحملات.
وخلال الاجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء والطرق والرى بالغربية بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتقنين التعديات الخاصة بهم والموجودة على أملاك السكة الحديد، مؤكداً سرعة اتخاذ ما يلزم كلاً فيما يخصه لإزالة كافة المعوقات والتعديات للإنتهاء من تطوير جميع مزلقانات السكة حديد بالمحافظة.
وأشار محافظ الغربية إلى أننا جميعاً نعمل لتطوير محافظتنا فى جميع المجالات وإظهارها بالمظهر الذى يليق بها.
ومن جانب آخر، تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية المنزل الأيل للسقوط بشارع الويشى بحي أول طنطا عقب حدوث انهيار جزئي للمنزل، رافقه عادل داود رئيس حى أول طنطا.
وكلف نائب المحافظ رئيس الحي بتشكيل لجنة هندسية من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المبنى على الطبيعة وعرض تقرير فورى عن الحالة الفعلية للمبنى، موجهاً رئيس حى أول طنطا بالمتابعة المستمرة للمبنى وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحين صدور قرار اللجنة.
وأصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بعمل حصر بالمعديات التى تستخدم فى النقل النهرى فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتوضيح حالتها وموقفها من حيث الترخيص، وذلك فى إطار الإرتقاء بمنظومة نقل الركاب عبر نهر النيل باستخدام المعديات.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع عدد من القيادات التنفيذية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة لمناقشة ما تم من تطوير لمزلقانات السكة الحديد على مستوى محافظة الغربية وأهم المعوقات.
حيث وجه محافظ الغربية سكرتير عام المحافظة بإعداد جدول زمنى لعمل حملات على مراكز المدن لرصد أماكن التعديات على أراضى السكة الحديد وعمل معاينة على الطبيعة بحضور جميع الجهات المعنية على أن يحدد يوم لكل مركز لحل مشاكل التعديات وتقنين وضعها، ووجه محافظ الغربية مسئول السكة الحديد بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والإلتزام بالتواجد عند القيام بالحملات.
وخلال الاجتماع؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والطرق والري بالغربية بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتقنين التعديات الخاصة بهم والموجودة على أملاك السكة الحديد، مؤكداً سرعة اتخاذ ما يلزم كلاً فيما يخصه لإزالة كافة المعوقات والتعديات للإنتهاء من تطوير جميع مزلقانات السكة حديد بالمحافظة.
وأشار محافظ الغربية إلى أننا جميعاً نعمل لتطوير محافظتنا فى جميع المجالات وإظهارها بالمظهر الذى يليق بها.
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