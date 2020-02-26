محافظ الغربية : تعاون مع جامعة طنطا لتوعية الشباب

وأكد محافظ الغربية في بيان صحفي على ضرورة الاستعانة بالخبراء والأساتذة المتخصصين بجامعة طنطا لدراسة المشكلات المجتمعية داخل قرى ومراكز محافظة الغربية ، وكذلك تقديم التوعية للشباب خارج نطاق الجامعة لعودة الحس الوطني ودعم وتنمية قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب .

جاء ذلك في أعقاب حضور محافظ الغربية لمجلس جامعة طنطا ، والذي عُقد اليوم الأربعاء بالادارة العامة لجامعة طنطا، حيث قدم محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا الشكر للدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا على المجهودات التي يبذلها ، ووعيه بأهمية دور الجامعة في الارتقاء بالخدمات المجتمعية التي تقدمها لأبناء المحافظة.

من ناحيه اخرى كرم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم الاربعاء ، بمشاركة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وفد الجامعة الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركته في أسبوع الجامعات الأول الذي عقد في جامعة سوهاج في الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجاري، حيث حصل وفد جامعة طنطا على الدرع العام و13 كأس وميدالية في البطولة بواقع 6 ذهب و 3 فضة و 4 برونز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن كأس المركز الاول والميدالية الذهبية حصل عليه كل من الدكتور محمد العيسوي في مسابقة عضو هيئة التدريس المثالي ، والدكتور بشير الشوربجي في مسابقة الشعر الفصحى ، والدكتور سمير القمري في مسابقة العزف الفردى ، والدكتور محمد السيد عبد الجواد في مسابقة تنس الطاولة للرجال ، والطالب أحمد حلمي في مسابقة تنس الطاولة للطلبة ، والدكتورة آلاء نافع ورنا حمدي وحبيبة وحيد وتقى فوزي في مسابقة كرة السلة للسيدات.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا ، الى فوز الجامعة بكأس المركز الثانى والميدالية الفضية في مسابقة كرة القدم للرجال بمشاركة الدكتور احمد السيد عواض ، والدكتور على مبارك عبد الجليل ، والدكتور عبد العال مهدى ، والدكتور حازم الخولى ، والدكتور محمد حماد ، وكل من الطلاب نادر البنا ومحمود رضا ومحمد السيد ، كما حصل على كأس المركز الثانى والميدالية الفضية في مسابقة التنس الارضى للسيدات الدكتورة نهاد الكنيسى ، وفي مسابقة الشطرنج للسيدات الدكتورة مشيرة محمد السيد.