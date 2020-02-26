محافظ الشرقية يطالب هيئة السكة الحديد بإغلاق المعابر غير القانونية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية بضرورة رصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، والعمل على غلقها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ورؤساء المراكز والمدن، نظرًا لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

وقال المحافظ، إنه يجب على كل جهة خدمية أن تؤدى دورها على أكمل وجه، مؤكداً على مدير هيئة السكك الحديدية بتفعيل وحدة المراقبة لعدم السماح بإنشاء معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أى معابر مغلقة على القضبان، والتى يترتب عليها خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للشروعات، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الكتاب الوارد من مديرية الشئون الصحية بشأن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من المجتمع المدنى، ليؤكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقبول تلك التبرعات والاستفادة منها لتطوير المنظومة الصحية وتلبية كافة احتياجات المستشفيات لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية.

كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة لدى المراكز والمدن والأحياء وتفعيل دور أقسام الإيرادات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين ، لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، تم استعراض موقف المتحصلات من قاعات الأفراح غير المرخصة، وكذلك موقف المتحصل من منظومة الإعلانات والتأكد من إتباع الإجراءات الإدارية التى تم إتخاذها، ليشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استعرض المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء موقف تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الإسراع فى تنفيذ الخطة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإستعادة الوجه المضيء والحضارى لمحافظات الجمهورية.