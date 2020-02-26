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محافظ الشرقية يتقدم جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد أحمد شحاتة.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:45 م
محافظ الشرقية يتقدم جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد أحمد شحاتة.. صور جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة
الشرقية - إيمان مهنى

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تقدم الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، مراسم جنازة عسكرية لتشييع جثمان شهيد الوطن، المقدم أركان حرب أحمد شحاتة عبد المقصود، وذلك بمسقط رأسه بقرية ناطورة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، وبعض مديري المديريات، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وتم أداء صلاة الجنازة، فور وصول جثمان الشهيد، والذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني بمحافظة شمال سيناء، وتم تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد والمواساه لهم ولأهالي القرية في فقيدهم العزيز شهيد الوطن .
 
و أعرب المحافظ ،عن بالغ حزنه وتعازيه ومواساته، لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني، ‏مؤكداً أن دماء الشهداء من أبناء الوطن، لن تضيع هباءً، وأن تلك الحوادث الإرهابية لن تزيد ‏المصريين إلا إصراراً وعزيمة على ملاحقة الإرهاب وإستئصاله من جذوره؛ لإستعادة الأمن والإستقرار وبناء مصر الجديدة، التي نحلم بها ، ودعا المحافظ  الجميع للتلاحم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية والدولة في حربها الشرسة ضد الإرهاب لدحر البؤر السرطانية التي تسعى لزعزعة أمن وإستقرار البلاد ، وقال :ستظل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية مصدر فخر وإعتزاز لكل مصري أصيل يحب وطنه ويعمل على رفعته وتقدمه .
 
كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالإستماع لأسرة الشهيد والتعرف علي مشكلاتهم ‏وتلبية احتياجاتهم؛ تقديراً وتكريماً لدماء ذكية روت أرض مصر الغالية، دفاعاً عن أمنها ‏وإستقرارها.‏​
 
كان المقدم أركان حرب أحمد شحاته استشهد خلال تادية واجبة الوطني بشمال سيناء .
 
جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (2)
جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (2)

جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (3)
جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (3)

جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (5)
جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (5)

جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (6)
جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (6)

جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (7)
جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (7)

جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (8)
جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد شحاتة (8)

 


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