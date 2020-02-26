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محافظ الجيزة يجازى نواب رؤساء الأحياء المقصرين فى أعمال النظافة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:41 م
محافظ الجيزة يجازى نواب رؤساء الأحياء المقصرين فى أعمال النظافة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نائب رئيس حى الطالبية ونائب رئيس حى العجوزة بخصم عشرة أيام من راتبهم، لتقاعسهم فى مهام عملهم مما أدى إلى تردى حالة النظافة بنطاق اختصاصهم.
 
وجاء قرار محافظ الجيزة عقب جولة قام بها يوم الجمعة الماضى لتفقد حالة النظافة بأحياء الطالبية والعجوزة بقطاعات شارع أحمد عرابى وميت عقبه وترسا والمطبعة والمريوطية حيث ضبط راشد العديد من نقاط التقصير فى العمل بتلك الشوارع خاصه فيما يخص حاله النظافة ومتابعة شركات الجمع السكنى .
 
كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نائب رئيس حى الهرم للتقاعس فى العمل بعدم الإشراف على أعمال النظافة ما أدى إلى وجود مخلفات نظافة ورطش بجوار الطريق الدائرى نهاية شارع المنشية بجوار مسجد المدينة حيث وجه المحافظ حى الهرم برفع المخلفات على حساب الشركة المسند لها أعمال النظافة بالمنطقة ومتابعة دقيقة لأعمال الشركة وعدم تكرار تواجد اى مخلفات بجوار الطريق الدائرى.
 
وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مشرفى النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بقطاع شارع ترسا وقطاع العجوزة وقطاع الهرم بخصم خمسة أيام من راتبهم لمسئوليتهم المباشرة فى التقصير فى أعمال رفع المخلفات ومتابعة حالة النظافة بنطاق اختصاصهم.
 
وأكد محافظ الجيزة فى تصريحات له أنه يتابع التواجد الدورى فى تلك المناطق للوقوف على الحالة العامة لها وفى حال ثبوت تقصير مجدداً بها سوف يتم انهاء تكليف اى مسئول مقصر فى عمله واسناد الأعمال الى أخرين أقدر بتحمل المسئولية مشدداً ان أى أعمال للتطوير والتجميل بالشوارع بدون الحفاظ عليها والاهتمام بالنظافة بها لن يشعر بها المواطن مؤكداً على الدور الهام لعمال النظافة ومايقومون به من أعمال.
 

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