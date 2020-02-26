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الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:34 م
خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يأمر بتحويل طاقم قسم استقبال طوارئ مستشفى القبارى للتحقيق

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:15 م
محافظ الإسكندرية يأمر بتحويل طاقم قسم استقبال طوارئ مستشفى القبارى للتحقيق المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي
الإسكندرية - جاكلين منير

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أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتحويل طاقم استقبال الطوارئ بمستشفى القبارى التخصصى غرب المدينة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل، جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها اليوم، للمستشفى، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم واستقبالهم .

وتفقد محافظ الإسكندرية أقسام المستشفى المختلفة، من الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وبنك الدم، ووحدة العلاج الكيماوي بقسم الأورام، ووحدة الغسيل الكلوي، مشددا على مدير المستشفى بعدم إرهاق مرضى الفشل الكلوي بدفع تكاليف التحاليل المطلوبة منهم شهريا والتزام المستشفى بإجراءها في المواعيد المحددة لها، فضلا عن ضرورة التأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية الطوارئ .
 
على الصعيد ذاته أوضح الشريف أنه سيتم التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالثغر، لتوفير كافة احتياجات المستشفى من الكوادر الطبية وفرق التمريض ، كما سيتم عقد اجتماع تنسيقي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة طالما كان هناك احتياج حقيقي لها، مطالبا مدير المستشفى بتجهيز تقرير تفصيلي باحتياجاتها .
 
وأكد المحافظ أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضي، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة وفي أوقات مختلفة بدون سابق إنذار لمسؤولي تلك المستشفيات للتأكد من الخدمات الطبية وكفاءة العمل بها .
 
ومن جانب آخر، شهد  أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، ورشة العمل الثانية حول الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها، والتي تقام تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، وتنظم بالتعاون مع البنك الدولى، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمية تماشيا مع رؤية مصر 2030. 
 
وأكد أحمد جمال حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم إلي الموازنة التشاركية التي تقام بالتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط. وذلك انطلاقا من دورها المهم في تحقيق الشفافية للموازنة علي أرض الإسكندرية وإظهار المشروعات القومية التى يتم تنفيذها.  كما تستهدف تمكين ورفع قدرات كوادر فعالة على قراءة وتحليل كل من موازنة وخطط وبرامج الحكومة بالإضافة الى تمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابه المجتمعية مما يؤدي الى تحسين أحوال المواطن السكندري. 
 
وأضاف أن الإسكندرية تعد أولي المحافظات التي تبنت ودعمت تجربة الموازنة التشاركية وهي بذلك أصبحت نواه ليتم تعميمها في باقي المحافظات. 
 
جاء ذلك بحضور؛ سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي  بوزارة المالية، ومحمد يحيي خبير أول الإدارة المالية العامة بالبنك الدولي، وعمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة.
 
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (1)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (1)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (2)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (2)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (3)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (3)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (4)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (4)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (5)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (5)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (6)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (6)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (7)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (7)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (8)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (8)

المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (9)
المحافظ في زيارة مفاجئة لمستشفى القباري التخصصي (9)
 

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