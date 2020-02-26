محافظ الأقصر يلتقى بقيادات البنك الزراعى المصرى لدعم التنمية الاقتصادية

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر، بالنشاط الملحوظ للبنك الزراعى المصرى فى تقديم الدعم لمواطني المحافظة، وذلك فى العديد من المجالات الاقتصادية من خلال ما يقدمه من قروض مدعمة بسعر فائدة بسيطة 5 % متناقص سنوياً، بالإضافة إلى مساهمة البنك الفعالة في تحقيق الشمول المالى ودعم خطة الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشتمل على العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير نظم الرى الحديث ودعم المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالأقصر، جنباً إلى جنب مع أنشطة البنك التقليدية المتعلقة بتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة والمشروع القومي للميكنة، بالإضافة إلى مساهمة البنك الفعالة فى تحقيق الشمول المالى ودعم خطة الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

عقد مجلس مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لقاء جماهيري موسع للتيسير ودعم الشباب بالمدينة، وذلك بحضور مدير بنك مصر فرع حتشبسوت، والبنك الزراعي، وميرفت السيد مدير مشروعك بمحافظة الأقصر، وهبة أحمد حسن مدير فرع مشروعك بالقرنة، حيث تم خلال اللقاء دعم سبل التيسير على الشباب في فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإزالة جميع المعوقات أمام الشباب، وتم التأكيد على توفير كافة فرص الدعم للشباب، حيث أنه طبقاً للبيانات المعتمدة من المحافظة يبلغ عدد المستفيدين من مشروعك 250 مليون و250 ألف مشروع، حيث تم توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل، وهو ما أكدت عليه مرفت السيد مدير مشروعك بمحافظة الأقصر.