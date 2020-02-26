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محافظ الأقصر يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان لمناقشة القضايا السكانية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:06 م
محافظ الأقصر يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان لمناقشة القضايا السكانية محافظ الأقصر يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان
الأقصر – أحمد مرعى

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ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وعدد من التنفيذيين المعنيين لمناقشة جهود الدولة لتنظيم الأسرة والخطة العاجلة للتوعية بالقضية السكانية، حيث أكد محافظ الأقصر على أهمية الخروج من التفكير النمطي لحل مشكلة الزيادة السكانية لأنها شبح يلتهم موارد التنمية، والتفكير فى دور حقيقي وفعال يؤدى لنتائج مرجوة ، كما نوه محافظ الأقصر إلى أهمية وضع ضوابط لتنظيم النسل، وذلك لإنشاء أجيال سليمة ومتميزة بدنياً وتعليمياً وصحياً ورياضياً ويتحمل مسئولية وطنه.

ووجه محافظ الأقصر خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، بأهمية التنسيق بين كل المديريات والإدارات المعنية وإشراك رؤساء المدن والمراكز والقرى، وعمل جدول زمنى ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج ومدى تحقيق أهدافه، ومن جانبه استعرض نشأت سعيد مدير عام المجلس الإقليمى للسكان بالأقصر خطة المجلس والجهود المبذولة خلال الخطة السنوية التنفيذية للمحافظة، وكذلك إنجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة لعام 2019، كما تعرض للمراكز الأكثر إنجاباً فى المحافظة بناءاً على بيانات المحافظة ووضع خطة توعية لها.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التقى اليوم الأربعاء، مع الدكتور تامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وأمجد فارس جورجى رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك، وعبد الجابر إبراهيم على رئيس قطاع البنك الزراعي بالأقصر، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وذلك فى إطار حرص قيادات البنك الزراعى المصرى على تعظيم مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية بمحافظة الأقصر بالتعاون مع الجهات المنوطة، وأشاد محافظ الأقصر، بالنشاط الملحوظ للبنك الزراعى المصرى فى تقديم الدعم لمواطني المحافظة، وذلك فى العديد من المجالات الاقتصادية من خلال ما يقدمه من قروض مدعمة بسعر فائدة بسيطة 5 % متناقص سنوياً، بالإضافة إلى مساهمة البنك الفعالة في تحقيق الشمول المالى ودعم خطة الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى.

 

 


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