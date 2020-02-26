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الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:37 م
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محافظ أسوان يوافق على تخفيض أسعار الأراضى للمساكن القديمة بالبشارية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:36 م
محافظ أسوان يوافق على تخفيض أسعار الأراضى للمساكن القديمة بالبشارية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تخفيض أسعار الأراضى المقام عليها المساكن من ثلاثنيات القرن الماضى بمنطقة البشارية وسط مدينة أسوان، وهو الذى يأتى ضمن الاستجابة والتفاعل المتواصل من المحافظ مع المطالب الجماهيرية التى تم عرضها من قيادات القبائل الأسوانية أثناء لقائه معهم الشهر الماضى.

وفى بيان صحفى، أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الاستجابة جاءت لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التى كان يعانى منها أهالى المنطقة ولمن يماثلهم فى المناطق المشابهة بنفس أوضاع التقنين، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتوانى فى اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إدارية أو تطبيق روح القانون لمراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية لأهالى المحافظة.

وأوضح محافظ أسوان بأن نسب التخفيض لسعر متر الأرض جاءت بنسب متفاوتة حسب سنوات وضع اليد ليصل معدل التخفيض لبعض الحالات إلى 90% أى بما يعادل 60 جنيها للمتر الواحد.

وعلى الجانب الآخر، قرر اللواء أشرف عطية تفعيل العمل بكل من القرار رقم ( 236 و 237 لسنة 2003 ) لاستثمار الأوعية والرسوم المالية لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بهدف القيام بتنمية الموارد وتفعيل منظومة التحصيل وهو الذى سيعود فى صورة خدمات لتنفيذ المشروعات المختلفة بالقرى والمدن والمراكز على أن يتم البدء فى تطبيق ذلك اعتباراً من الأول لشهر إبريل القادم.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لنائب المحافظ بدراسة كافة الأفكار والرؤى والمقترحات التى تم عرضها خلال الاجتماع والخاصة بآلية تنمية موارد المحافظة فى هذا الاتجاه ويتم مراجعتها بمعرفة الشئون المالية والقانونية وبالتعاون مع المديرية المالية ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها ونشرها فى جريدة الوقائع المصرية ليتم بعد ذلك البدء فى منظومة التنفيذ.

وأكد المحافظ على أن معايير التقييم للأجهزة التنفيذية يعتمد أيضاً على مدى تفاعلهم فى آلية التحصيل لمنظومة تنمية موارد المحافظة، وهذا يتطلب بأن نتكاتف جميعاً ونتعاون للعمل بروح الفريق الواحد لاستثمار كافة الإمكانيات بشكل إيجابى وفعال للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنمية الموارد بكافة الوسائل والطرق القانونية، مكلفاً بضرورة التنسيق بين كل مسئول فى أى جهة والعاملين معه لمتابعة تنفيذ المشروعات أو الخدمات المختلفة بهدف إنجاح هذه الأعمال والوصول إلى النتائج الإيجابية منها لإمكانية تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين.

 


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