محافظة المنوفية ترفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية بقرية كفر سنجلف الجديد

المنوفية -محمد فتحى

أعلنت محافظة المنوفية، فى بيان لها اليوم، ردا على ما نشر بموقع اليوم السابع، تحت عنوان "أهالي قرية كفر سنجلف الجديد يناشدون برفع المخلفات الناتجة من تطهير ترعة "، أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وجه رئيس مدينة الباجور بسرعة اتخاذ اللازم فوراً .

وأضاف البيان، أنه تم رفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية بقرية كفر سنجلف الجديد بمعرفة الوحدة المحلية بفيشا الصغري .

وكان القارئ "محمود رمضان نصار" المقيم بقرية كفر سنجلف الجديد بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، قد أرسل شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة المخلفات ناتجة من تطهير ترعة، مما يؤدى إلى تراكمها وانتشار القمامة التى تؤدى للإصابة الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسببها.

وناشد القارئ قائلا: " نعانى أهالى كفر سنجلف الجديد من انتشار المخلفات ناتجة من تطهير الترعة مما يودئ إلى انتشار رائحة كريهة وأمراض، وناشد القارئ بسرعة رفع المخلفات حفاظا على صحة السكان.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.



رفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية (1)



رفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية (2)



رفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية (3)



رفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية (4)



رفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية (5)