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مجلس جامعة بنى سويف يكرم مشرف أمن لأمانته بعد عثوره على 29 ألف جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:23 م
مجلس جامعة بنى سويف يكرم مشرف أمن لأمانته بعد عثوره على 29 ألف جنيه تكريم مشرف أمن لأمانته
بنى سويف - هانى فتحى

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كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، محمد جمال عبد الناصر مشرف أمن بكلية الطب البشري لأمانته أثناء تأدية مهام عمله بعد عثوره علي حقيبة بداخلها مبلغ 29 ألف جنيه داخل الكلية، وقام بتسليمها على الفور لإدارة الكلية والتي كانت تخص مجموعة من الطلاب قاموا بجمعها لشراء كتب ومستلزمات طبية خاصة بهم، جاء ذلك خلال الجلسة رقم 180 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أعضاء المجلس.

وقام الدكتور منصور بإهداء مشرف الأمن شهادة تقدير ووجه بصرف مكافاة مالية له، معربا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذا النموذج الرائع والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة. 

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا النموذج المشرف ينبغي تكريمه لكي يقتدي  به الجميع  وانطلاقا من أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل؛ وتقديرًا لجهودهم وامانتهم واخلاصهم خلال ادائهم العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم.

وكرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 180 والمنعقدة اليوم، الموظفين المحاليين على المعاش وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

أكد الدكتور منصور إنه لابد من تكريم الموظفين المُحالين على المعاش تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال فترة عملهم وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيراً أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.

كما صرح رئيس الجامعة، أن الهيكل الإداري يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، الذي يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب ما يؤدى إلى رفع الجامعة إلى مكانة عالية بين الجامعات .

وكرم الدكتور منصور كل من: عادل عويس عطوة "الادارة"، أمال رمزى عبدة ميخايل "طب بيطري"، فوزية على محمد على "صيدلة"، هدى حمد عبد الحميد " الادارة الطبية"، محسن محمود عبد اللطيف "تعليم صناعي"، امنة يونس محمود "كلية آداب"، مصطفى حسن يوسف "دراسات عليا"، مني توفيق محمد سليم "طب بشري"، أحمد محمد حسن حميدة “كلية آداب"، انتصار رجائي طة "المدينة الجامعية.

 

 

 


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