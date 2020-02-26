مجلس جامعة بنى سويف يكرم المشاركين بالملتقى الرياضى الأول بجامعة قناة السويس

وأكد الدكتور منصور، أن الجامعة تعمل دومًا على تطوير منظومة الطلاب الوافدين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الأكاديمية والرياضية والنفسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن علاقة الطلاب الوافدين بالجامعة ممتدة حتى بعد التخرج ليصبحون حينها سفراء للجامعة في دولهم.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور والمجهود المتميز الذى بذله الطلاب الوافدين بالجامعة خلال الملتقى الرياضي، وهنأهم على فوزهم بالمراكز الأولى في المسابقات المختلفة وحصادهم عدد من الجوائز والميداليات والمراكز المتقدمة في الأنشطة الرياضية المتنوعة.

ووجه الدكتور منصور بضرورة دعم دور مصر الريادي في التعليم، ليصبح للعلم دور فعال في تشجيع السياحة التعليمية والذى يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرص مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على استهلال جلسته الافتتاحية، رقم 180 المنعقدة اليوم، بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك الذي وافته المنية أمس واعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة ثلاث أيام.