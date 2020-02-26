مجلس جامعة بنها يبدأ جلسته بالوقوف حدادا على وفاة محمد حسنى مبارك.. صور

القليوبية - نيفين طه

بدأ مجلس جامعة بنها جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عواد أحمد سكرتير عام محافظة القليوبية، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

وأعرب مجلس الجامعة عن خالص تعازيه فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وأكد المجلس على التاريخ الوطنى للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كأحد أبطال قواتنا المسلحة وقادة حرب أكتوبر المجيدة ، التى تولى فيها قيادة القوات الجوية أثناء الحرب.

وقال مجلس جامعة بنها ، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أفنى عمره فى خدمة وطنه ولن ينسى الشعب المصرى ما قدمه طوال حياته العسكرية وفترة رئاسته لمصر .

وأعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها ، عن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق الجامعة على الهواتف الذكية باللغة العربية ، ليصبح متاحا الآن باللغتين العربية والإنجليزية ، موضحا أن التطبيق يساعد الطلاب فى الوصول بسهولة إلى الخدمات التى تقدمها الجامعة عبر استخدام الهواتف الذكية بجانب إتاحته العديد من الخدمات الطلابية بشكل إلكترونى .

وأشار الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن توفر التطبيق باللغات العربية والإنجليزية يساعد على المزيد من التواصل مع المجتمع وتعريف فئات أكبر بالخدمات التى تقدمها الجامعة .

من جانبه أوضح الدكتور طارق الششتاوي، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أنه تمت إضافة بيانات الاتصال بالكليات والبرامج والأقسام المتاحة بكل كلية، مما يمنح مستخدمى التطبيق سهولة الوصول للخدمات التى تقدمها الجامعة فى كل وقت ومكان باستخدام أجهزتهم اللوحية والهواتف الذكية، كما أنه بالتكامل مع مشروع نظم المعلومات الإدارية تم إضافة خدمات التحصيل الإلكترونى وإظهار نتائج الطلاب باستخدام هذا الإصدار للتطبيق موجهًا الشكر إلى الدكتور شادى المشد، مدير مشروع البوابة الإلكترونية وفريق العمل المتميز على جهودهم .

يذكر أن الإصدار الأول من التطبيق تم إطلاقه فى يناير 2018 ليسمح باستعراض أحدث الأخبار الخاصة بالجامعة بجانب مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصفح الأخبار بدون اتصال بالإنترنت بجانب توفر خرائط الوصول للجامعة وكلياتها، والدخول على البريد الإلكترونى التعليمى وبنك المعرفة المصرى .



اجتماع مجلس جامعة بنها



اجتماع مجلس جامعة بنها