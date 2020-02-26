متلازمة تسرب الأمعاء مشكلة خطيرة.. تعرف على علاماتها الصامتة

فاطمة ياسر

كثرة التعرض لاضطرابات المعدة وخاصة بعد تناول الطعام تعد من علامات الإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء، وهي التعرض لعدم قدرة الجسم لامتصاص العناصر الغذائية المتواجدة في الطعام والتي تقوم بطانة الأمعاء بهضمه، ولكن عند تعرضها للمشاكل يتسبب في هذا الأمر دخول العناصر الغذائية للدم، وللتعرف أكثر عن هذه المتلازمة أقراء الأسطر القادمة وفقا لموقع "the healthy".

وأضاف التقرير، أن الإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء يؤدي إلى حدوث التهاب شديد وخاصة من بعض الأطعمة فبعض الأشخاص يعانون من حساسية من الطعام، كالحليب والبيض والأطعمة المصنوعة من الذرة، والحمضيات وفول الصويا، وينصح التقرير بتجنب تناول هذه الأطعمة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وأشار التقرير، أن الجلوتين هو أحد أكثر العوامل المسببة للأمعاء المتسربة ويجب استبعاده من نظامك الغذائي، وخاصة إذا شعرت أنك تعاني من اضطراب الجهاز الهضمي أو الانتفاخ بعد تناول الخبز أو المكرونة أو الحبوب، أي الأطعمة الغنية بالجلوتين.

وأوضح التقرير، أن الأشخاص المصابون بمتلازمة تسرب الأمعاء يعانون من ألم في المفاصل فهي من الأعراض أو العلامات الصامتة للإصابة بهذه المتلازمة، كما أن بعض الأشخاص المصابون يتعرضون للانتفاخ بعد تناولهم للطعام، أو يتعرضون للإصابة بالإسهال بعد تناولهم لبعض الأطعمة، وأيضا هذا الأمر يعد من علامات متلازمة تسرب الأمعاء.

من أعراض متلازمة تسرب الأمعاء أيضا الإصابة بظهور حب الشباب بكثرة، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2018 والتي أكدت أن الأكزيما المتكررة أو الصدفية أو ظهور حب الشباب تعد علامة علي وجود مشكلة في الأمعاء.

كما أنه كشفت دراسة سويدية أن الأمعاء المتسربة يمكن أن تؤدي إلى التهاب عام في الجسم، وتزيد من فرص مقاومة الأنسولين نظرًا لأنه ضروري لتنظيم نسبة السكر في الدم، فقد تؤدي مقاومة الأنسولين إلى حدوث ارتفاع السكر في الدم.