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مؤسسة جسر الملك فهد تنفى إغلاق الجسر الرابط بين السعودية والبحرين

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:26 م
مؤسسة جسر الملك فهد تنفى إغلاق الجسر الرابط بين السعودية والبحرين الملك فهد
إبراهيم سعيد

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أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية في خبر عاجل منذ قليل.
 
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المكلف بالمؤسسة عبدالعزيز العليوي أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد، مؤكدًا عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ الجسر.
 
ويشهد جسر الملك فهد تدفقًا للمسافرين بين المملكة والبحرين، ويجري فحص الحالات القادمة حيث لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا قادمة إلى المملكة حتى الآن.

الملك فهد

المؤسسة عبدالعزيز العليوي

البحرين

جسر الملك فهد

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