قبرص وبلغاريا تجددان العزم على تعزيز العلاقات الثنائية

أ.ش.أ

أكد رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، والرئيس البلغارى رومن راديف، عزمهما تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية سي إن إيه اليوم الأربعاء - حسبما جاء فى بيان صحفى للرئاسة - أن الزعيمين بحثا خلال حفل عشاء استضافه راديف تكريما للرئيس أنستاسيادس، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى دولة بلغاريا حاليا، سبل تعزيز العلاقات، وأن البلدين تشتركان فى نفس القيم والثقافة نفسها.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس البلغارى، "إن المناقشات التى أجراها الرئيسان فى وقت سابق اليوم كانت مثمرة، وستجعل العلاقات الثنائية أقوى فى جميع المجالات".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى "هومر مافروماتيس"، سفير قبرص بالقاهرة. وحضر اللقاء السفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا، وخلال اللقاء، أشاد سفير قبرص بالعلاقات المتنامية بين بلاده ومصر، مؤكداً أن قبرص تُولي اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات مع القاهرة، لاستثمار الزخم الذي تشهده هذه العلاقات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف السفير القبرصي أنه سيُولي خلال فترة تمثيله لبلاده لدى مصر اهتماماً أساسياً لتطوير العلاقات الثنائية في شقها التجاريّ، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تقرر إعادة فتح مكتب التمثيل التجاري لقبرص في القاهرة، ليتولى التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة.

وأوضح أن الخطوط الجوية القبرصية سوف تبدأ تسيير رحلات مباشرة مع القاهرة، اعتباراً من أبريل المقبل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على تقدير مصر لعلاقات الشراكة مع قبرص، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث. كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لسفير قبرص في مهمة عمله في مصر، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لتعزيز العلاقات مع قبرص في كل المجالات التي تمثل أولوية للبلدين.