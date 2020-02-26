فيديو .. لحظة ضبط مصنع لانتاج الاستروكس بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو نجاح الشرطة في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقليوبية لقيامهما بتصنيع مخدر الإستروكس بكميات كبيرة بقصد الترويج والإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ولهما محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الإستروكس وتصنيعه بكميات كبيرة وترويجه.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، وبحوزتهما (14 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – 1 كيلو جرام لبودرة مخدر الفودو – 25جرام لمخدر الهيروين – 90 قرص مخدر – 3 لتر لمادة الأسيتون – نصف لتر لمادة الكيتامين – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – 2 قطعة سلاح أبيض– ميزان حساس – خلاط كهربائى – أوانى وأطقم قفازات وأكياس للتعبئة) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.