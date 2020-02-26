سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. زحام مرورى بنفق الهرم بسبب زيادة الأحمال

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:33 ص
فيديو.. زحام مرورى بنفق الهرم بسبب زيادة الأحمال زحام ـ صورة أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد نفق الهرم منذ قليل، زحاما مروربا بسبب زيادة الأحمال، في الاتجاه القادم من المريويطة لميدان الجيزة، مع تواجد لرجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات، وشهد كوبرى الجيزة المعدنى انتظام في حركة السير، وشهدت محيط الجامعة كثافة بسيطة في حركة السير في الاتجاهين.

 

يذكر أن اﻹدارة العامة للمرور قامت بتوزيع مجموعة من الإرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اامطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية وبالطرق الداخلية فى بمحافظات القاهرة الكبرى بالجيزة والقليوبية والقاهرة لمنع انزلاق السيارات أو وقوع أى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خلال الفترة المقبلة.

وأبرز تلك الإرشادات هى:
 

- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

-تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

-الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.


زحام مرورى

زحام

زحام شارع الهرم

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة