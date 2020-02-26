فيديو.. زحام مرورى بنفق الهرم بسبب زيادة الأحمال

كتب ــ إيهاب المهندس

شهد نفق الهرم منذ قليل، زحاما مروربا بسبب زيادة الأحمال، في الاتجاه القادم من المريويطة لميدان الجيزة، مع تواجد لرجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات، وشهد كوبرى الجيزة المعدنى انتظام في حركة السير، وشهدت محيط الجامعة كثافة بسيطة في حركة السير في الاتجاهين.

يذكر أن اﻹدارة العامة للمرور قامت بتوزيع مجموعة من الإرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اامطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية وبالطرق الداخلية فى بمحافظات القاهرة الكبرى بالجيزة والقليوبية والقاهرة لمنع انزلاق السيارات أو وقوع أى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خلال الفترة المقبلة.

وأبرز تلك الإرشادات هى:



- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

-تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

-الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.