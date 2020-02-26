سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. المئات يتجمعون أمام بوابات مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة على مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:43 م
فيديو.. المئات يتجمعون أمام بوابات مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة على مبارك المئات يتجمعون أمام مسجد المشير
كتب سيد الخلفاوى - تصوير السعودى محمود - محمد فتحى عبدالغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجمع المئات من المواطنين، أمام بوابة 3 بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع، محاولين الدخول، بعد غلق البوابات، لأداء صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والذى تشيع جنازته بعد قليل. 
 
ورفع عدد من المواطنين صور للرئيس الراحل كما رفعوا الأعلام المصرية. 
 
 
وشهد مسجد المشير طنطاوى بالتجمع تشريفات أمنية وتكثيف امني واصطفاف للأمن بطول الشوارع المؤدية للمسجد، وذلك بالتزامن مع وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لأداء صلاة الجنازة عليه. 
 
 
ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحل بمقابر العائلة بمحطة كلية البنات.
 
وتوفى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما بمستشفى الجلاء العسكرى، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر .
كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة ثلاث ايام اعتبارا من الغد كما نكست دولة الإمارات أعلامها حدادا على الرئيس الأسبق.
كما شهدت مقابر عائلة مبارك بمصر الجديدة استعدادات لاستقبال الجثمان وقد ترددت انباء انه سيتم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الجمعة القادمة، وقد نشر علاء مبارك على حسابه الشخصى بتويتر برقية عزاء أعلن فيها عن وفاة والده. 
 
والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.
 
تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.
 
أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.
 
 
 
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (3)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (4)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (5)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (6)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (7)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (8)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (9)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (10)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (11)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (12)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (13)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (14)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (15)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (16)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (17)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (18)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (19)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (20)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (21)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (22)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (23)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (24)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (25)
 

 

تشريفات أمنية بمدخل مسجد المشير لانتظار تشيع جثمان مبارك (26)
 

 


مبارك

وفاة مبارك

حسني مبارك

اخبار مصر

اخبار مصرية

جمال مبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استاد الإسكندرية يعلن تنكيس العلم حدادا على الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:20 م

أول ظهور لنجلى الرئيس الراحل علاء وجمال مبارك بعد وفاة والدهما

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:09 م

فيديو.. تكثيف أمنى بمدخل مسجد المشير لانتظار تشييع جثمان مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:21 م

أول صور لنعش الرئيس الأسبق حسنى مبارك عقب وصوله مسجد المشير

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:05 م

مواطنون يحرصون على حضور جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك .. فيديو

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:17 م

لحظة دخول نعش الرئيس الراحل حسنى مبارك لمسجد المشير لآداء الصلاة عليه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة