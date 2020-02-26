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غلق 73 معبر عشوائى بخط السكة الحديد "الإسماعيلية -فايد"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:14 م
غلق 73 معبر عشوائى بخط السكة الحديد "الإسماعيلية -فايد" سكة حديد .. أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال محمود عبد الله، رئيس لجنة المعابر العشوائية على خطوط السكك الحديدية، بمحافظة الإسماعيلية، إن اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية قرر تشكيل لجنة من كبيرى مهندسى السكة الحديد والطرق والكبارى والأزمات والكوارث وتكليفهم بعمل حملات مرورية ودراسة المعابر العشوائية والغير قانونية على خطوط السكك الحديدية بنطاق محافظة الإسماعيلية ، وذلك نظراً لخطورتها البالغة، وحرصًا على حماية حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.

وأسفرت الحملة عن غلق 41 معبر عشوائى على خط السكة الحديد "نفيشة - السويس" حتى حدود مركز و"مدينة فايد – كسفريت" وبيانها كالتالى: "معبر نهاية مساكن نفيشة جنوبا، وكوبرى الضبعية الجديد، و2 كوبرى عزبة عزت بالضبعية، وعزبة أبو شلبى، وهويس سرابيوم، ومنطقة الداووية، وأمام كنيسة أبو سلطان القرعلى، وأمام الكوبرى الأوسط أبو سلطان، وأمام كوبرى مشاه عريض بالمخاضة، وأمام كوبرى العايدى، وأمام عزبة العايدى بالسعيدية، وأمام المضيفة أبو عرابى بالسعيدية، وكتلة سكانية بمنطقة السعيدية، و5 معابر متقاربة بمنطقة الربايعة، و5 معابر متقاربة أمام مركز شباب البحيرات بالمنشية، ومنطقة صيدح أمام كوبرى الصيادين، وأمام المدرسة الإبتدائية الخشينة، ومنطقة الصيادين لخدمة الأراضى الزراعية، وصيدح معبر خاص بالأراضى الزراعية، وأمام كوبرى الصيدين، ومعبر مشاة بمنطقة صيدح ، معبر مشاة وتكاتك أمام كوبرى صيدح، ومنطقة الصيادين، ومعبر مشاة بمنطقة الصيادين، ومعبر مشاة منطقة فايد حتى المحطة، ومعبر مشاة وسيارات بكسفريت، ومعبر دراجات بخارية ومشاة بكسفريت نهاية سور المطار الحربى".

كما قامت الحملة بغلق 32 معبر عشوائى على خط السكة الحديد بنها- بورسعيد "حدود مركز ومدينة التل الكبير – الظاهرية" وبيانها كالتالى: "مزلقان الواصفية، وكوبرى مشاة أمام مقابر أبو سلطان، وروض اسكندر، والقصاصين المحسمة، وعزبة أبو حزين، وعزبة أبو حزين 2، وعزبة أبو السيد المشاعلة، والبعالوة، والبعالوة الصغرى، و3 معبر بمزارع القوات المسلحة بالبعالوة، و8 معابر بأبو عاشور، و3 معابر بعزبة عطية، و4 معابر بعزبة الشنوانى، و3 معابر بعزبة توفيق، ومعبرين بعزبة أبو سلاية الظاهرية". 

وأضاف رئيس لجنة المعابر العشوائية على خطوط السكك الحديدية، أنه جارى إعداد دراسة لإنشاء كبارى علوية وأنفاق أسفل خطوط السكك الحديدية بديلا لهذه المعابر العشوائية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 


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