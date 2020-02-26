سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدًا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة بحضور وزير السياحة والآثار

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:46 م
غدًا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، غدا الخميس متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة؛ لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

ويروى سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليونانى والرومانى وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية، كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية؛ لتسليط الضوء على النواحى الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجارى قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التى تعكس ثراء تاريخ مصر الحضارى والثقافى.


ويتكون مبنى المتحف من دور واحد يضم قاعة عرض كبيرة تعرض مجموعة من القطع الأثرية منها تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، وقاعة ملحقة تضم جدران مقبرة توتو التي كانت تقع بمنطقة الديابات بسوهاج، وتم العثور عليها عام 2018 أثناء عملية القبض على أحد العصابات أثناء محاولة الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الأثرى بمنطقة الديابات، ثم قامت وزارة الآثار بأعمال التنقيب الأثرى والعلمى عن طريق بعثة أثرية مصرية، وأسفرت عن العثور على باقى أجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية.


يذكر أنه تم فى شهر أغسطس 2019 توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومجموعة الماسة لإنشاء متحف جديد بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد هذا البروتوكول هو أحد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الحكومى لتطوير وتشغيل خدمات الزائرين بالمواقع والمتاحف الأثرية.


العاصمة الجديدة

متحف العاصمة الجديدة

كسوة الكعبة

وزير السياحة والآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية برئاسة وزير السياحة والآثار

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:47 ص

السياحة تطلق حملة لرفع الوعى السياحى لدى المصريين والمتعاملين بالقطاع

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:39 ص

مصر تستضيف الملتقى العربى ال12 للإعلام السياحى بمشاركة 14 دولة عربية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص

طوارئ سياحية مع انطلاق ذروة موسم العمرة.. 310 آلاف مصرى أدوا المناسك حتى الآن.. وعمرة رجب تبدأ من 16 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية و"رمضان" 30 ألفا.. وغرفة الشركات: لا تأثير لكورونا وهناك تنسيق بين مصر والسعودية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة