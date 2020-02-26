سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"غازبروم" الروسية للنفط: "كورونا" يؤثر بشكل كبير على سوق النفط

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:26 م
"غازبروم" الروسية للنفط: "كورونا" يؤثر بشكل كبير على سوق النفط غازبروم نفط
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية، ألكسندر ديوكوف، أن فيروس كورونا، المستجد يؤثر بشكل كبير على سوق النفط، معتبرا أن مجموعة "أوبك+" لا يمكنها أن تتفاعل مع تقلبات السوق.

وقال ديوكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "إن فيروس كورونا المنتشر اليوم في العالم له أثر كبير على وضع سوق النفط والدليل على ذلك هو الانخفاض الملحوظ في استهلاك الصين من النفط، وهو ما يؤثر على كل شيء". 

وأضاف: "أن مجموعة "أوبك +" لا يمكن أن تستجيب بسرعة لاتجاهات السوق، وإلا فسيواجه الجميع الانهيار وعدم الاستقرار".. مشيرا إلى أن الوضع في سوق النفط قد يتزعزع إذا استجابت هذه المجموعة لجميع التغيرات في السوق كل شهر.

 

 


غازبروم نفط

الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية

ألكسندر ديوكوف

فيروس كورونا

سوق النفط

أوبك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة