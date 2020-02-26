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عميد طب بنات دمياط: تخريج الدفعة الثانية من طالبات الكلية غداً

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:26 ص
عميد طب بنات دمياط: تخريج الدفعة الثانية من طالبات الكلية غداً الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط الجديدة
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط الجديدة، أن الكلية تحتفل غدا الخميس بتخريج الدفعة الثانية من طالبات الكلية بقصر ثقافة دمياط الجديدة بحضور عدد من قيادات جامعة الأزهر ومجلس أمناء دمياط الجديدة، وعدد من المهتمين بالأزهر .

وأكد راشد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن هذه لحظات طالما حلمنا بها ومسيرة اكتملت فصولها وآن الآوان لتتويجها بالتكريم والاحتفال بتخريج طالبات الكلية .

وأشار إلى أن هذا الاحتفال هو تتويج لجهود كل العاملين بكلية طب البنات بدمياط ، مؤكدا على أن الهدف من إنشاء كلية طب بنات دمياط هو خدمة المجتمع الدمياطى كجزء أصيل من رسالة كلية طب البنات، وذلك من خلال ورش عمل، وقوافل طبية، والمشاركة فى الحملات القومية كهدف أساسى تتبناها جامعة الأزهر .

وأضاف راشد إلى أن فكره إنشاء كلية طب بنات دمياط جاء فى أعقاب الثورة بهدف تقليل الاغتراب على البنات من أبناء دمياط وضواحيها ، وكان ذلك فى عهد الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مشيرا إلى أنه تم قبول دفعتين فى بادئ الأمر، وكانت فصول بنات ملحقه بكلية طب البنين بدمياط، ثم صدر قرار رئيس الوزراء لإنشاء كلية للبنات منفصلة عن طب بنين دمياط تسير جنبا إلى جنب مع طب البنين، مضيفا إلى أن الكلية ستشهد توسعات وتطوير فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة  .

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور راشد محمد راشد، أن الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قاما الشهر الماضى بوضع حجر أساس 5 كليات تابعة لفرع الجامعة بمدينة دمياط الجديدة، كنواة لإنشاء فرع جامعة الأزهر بدمياط .

وقال إلى أنه قد تم تخصيص قطعة أرض فضاء لإنشاء فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، على مساحة 135 فدانا جنوب الحى المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة، بغرض الاستغلال فى إنشاء 5 كليات عليها، مضيفا: أنه سيتم وضع حجر الأساس للمبنى الإدارى بالجامعة و4 مبان أخرى تضم 5 كليات، والكليات التى تم وضع حجر الأساس لها هى كليتى الصيدلة بنات وأسنان بنات فى مبنى واحد مكون من 4 طوابق، وكليات الهندسة بنين، كلية أزهرية للبنين، كلية أزهرية للبنات .

وأضاف راشد أن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة وقع بروتوكول تعاون مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للتنسيق فى عدة مجالات تخدم المجتمع المدنى بالمحافظة.

 

 

 

 

الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنات الأزهر 

 

 


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