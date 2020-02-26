عمران خان: تصريحات ترامب فى الهند انتصار دبلوماسى لباكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بجهود باكستان فى مكافحة الإرهاب، خلال زيارته للهند، بأنها انتصار دبلوماسى لإسلام آباد، وقال خان - خلال اجتماع لمجلس الوزراء الباكستان، أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، "إن مخططات نيودلهى ضد إسلام أباد قد أُحبطت، وأن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فشل فى الترويج لعدائه ضد باكستان أمام الرئيس الأمريكى".

وكان ترامب، قد صرح في خطابه، خلال زيارته للهند، بأن إدارته تأمل فى تخفيف حدة التوترات وزيادة الاستقرار بين باكستان والهند، وقال ترامب "إن علاقاتنا مع باكستان جيدة للغاية وبفضل الجهود بدأنا نرى علامات تقدم كبير مع باكستان".

وأضاف "إننا نأمل فى تخفيف حدة التوتر وزيادة الاستقرار لجميع دول جنوب آسيا"، موضحا أن الولايات المتحدة تعمل مع باكستان بطريقة إيجابية للغاية في الحرب على الإرهاب.

كما تعهد ترامب بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، قائلا: إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد الهند بمعدات دفاعية تتراوح بين طائرات بدون طيار، ومروحيات وأنظمة صواريخ.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو 3 مليار دولار.

وأضاف ترامب - في تصريحات أدلى بها لراديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية - يقول : "إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تمضي بصورة طيبة" ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا صديقًا مخلصًا وداعمًا للشعب الهندي.

وتابع ترامب يقول : "إن الولايات والهند ملتزمتين بالعمل معًا في مواجهة الإرهاب"، مضيفًا "أن حدودنا ستظل مغلقة دائمًا أمام الإرهاب والإرهابيين وجميع أشكال التطرف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل الى نيودلهى فى زياة تستغرق 36 ساعة ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين الدولتين ، فيما تعتبر أول زيارة يقوم بها الى الهند منذ تولى مقاليد الرئاسة فى الولايات المتحدة.