عمران خان: تصريحات ترامب فى الهند انتصار دبلوماسى لباكستان

وصف رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بجهود باكستان فى مكافحة الإرهاب، خلال زيارته للهند، بأنها انتصار دبلوماسى لإسلام آباد، وقال خان - خلال اجتماع لمجلس الوزراء الباكستان، أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، "إن مخططات نيودلهى ضد إسلام أباد قد أُحبطت، وأن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فشل فى الترويج لعدائه ضد باكستان أمام الرئيس الأمريكى".
وكان ترامب، قد صرح في خطابه، خلال زيارته للهند، بأن إدارته تأمل فى تخفيف حدة التوترات وزيادة الاستقرار بين باكستان والهند، وقال ترامب "إن علاقاتنا مع باكستان جيدة للغاية وبفضل الجهود بدأنا نرى علامات تقدم كبير مع باكستان".
وأضاف "إننا نأمل فى تخفيف حدة التوتر وزيادة الاستقرار لجميع دول جنوب آسيا"، موضحا أن الولايات المتحدة تعمل مع باكستان بطريقة إيجابية للغاية في الحرب على الإرهاب.
كما تعهد ترامب بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، قائلا: إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد الهند بمعدات دفاعية تتراوح بين طائرات بدون طيار، ومروحيات وأنظمة صواريخ.
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