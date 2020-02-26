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الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:42 ص
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طقس الخليج اليوم.. رياح فى السعودية وامطار فى البحرين

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج اليوم.. رياح فى السعودية وامطار فى البحرين أرشيفية
وكالات

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تشهد دول الخليج حالة من الطقس غير المستقر اليوم، الأربعاء، حيث تكون هناك استمرار لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية في المملكة العربية السعودية،فيما يكون في مملكة البحرين مغبراً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ولكنه غائم جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 03:34 والجزر الأول عند الساعة 08:32 عند والجزر الثاني الساعة 21:12 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والمد الثاني عند 23:42 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:05 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 32 20 70 20 دبي 31 20 65 25 الشارقة 31 16 75 25 عجمان 31 17 80 30 أم القيوين 31 15 85 30 رأس الخيمة 32 14 80 30 الفجيرة 27 21 85 50 العين 32 19 65 20 ليوا 33 20 70 20 الرويس 32 17 80 25 السلع 33 18 85 30 دلما 24 19 85 50 طنب الكبرى 25 19 85 40 طنب الصغرى 25 19 85 40 أبو موسى 25 19 85 40 .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ، القصيم ،الرياض ،الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون مغبراً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ولكنه غائم جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في البداية ويكون بارداً نسبياً خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة، داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 30 %.


طقس الخليج

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ارصاد السعوديه

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