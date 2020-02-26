سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طالب يطعن زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب بوفيه مدرسة بالقليوبية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:45 م
طالب يطعن زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب بوفيه مدرسة بالقليوبية المجنى عليه
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مزق طالب بالثانوى العام جسد زميله فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على شراء الماكولات من بوفية مدرسة أحمد الصباحى الثانوية بكفر الولجا بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة العامة بأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها
بضبط وإحضار المتهم، وطلب تحريات المباحث وضبط وإحضار أخرين شاركا فى المشاجرة.
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بلاغا بوجود مشاجرة فى بمدرسة أحمد الصباحى الثانوية المشتركة بكفر الولجا التابعة بكفر شكر بمحافظة القليوبية.
 
أخطرت الأجهزة الامنية وإنتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز  كفر شكر وتبين ان المشاجرة وقعت بين "طرف اول " إ ط ع" 16 سنة بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالظهر وجري نقله في حينه لمستشفي التأمين الصحي ببنها 
و"طرف ثان" م ه م "15 سنة طالب بذات المدرسة وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابته باله حاده مطواة معلل نشوب مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثانى حال شرائه بعض المأكولات من بوفية المدرسة تطورت لمشاجره وحدثت إصابته وبسؤال الطرف الثاني اقر بالواقعة وتحرر محضر رقم 1332لسنة 2020 جنح كفرشكر وتولت النيابة التحقيق.
 
من جانبها، شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل الوزارة لجنة من الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وبيان حدوثها في المدرسة من عدمه حيث ان مسئولى المدرسة أفادوا ان المشاجرة خارج المدرسة والطالبين غائبين عن اليوم الدراسى ولاعلاقة للمدرسة بالواقعة.
 
فيما أكد أهل المجنى عليه أن الطالب كان داخل المدرسة وأصيب، مناشدين محافظ القليوبية بالتدخل وارسال لجنة تحقيق محايدة لكشف حقيقة الواقعة وضبط طالبين آخرين تورطا فى المشاجرة.

مشاجرة

كفر شكر

القليوبية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة