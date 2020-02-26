طالب يطعن زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب بوفيه مدرسة بالقليوبية

جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة العامة بأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها

بضبط وإحضار المتهم، وطلب تحريات المباحث وضبط وإحضار أخرين شاركا فى المشاجرة.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بلاغا بوجود مشاجرة فى بمدرسة أحمد الصباحى الثانوية المشتركة بكفر الولجا التابعة بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

أخطرت الأجهزة الامنية وإنتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر وتبين ان المشاجرة وقعت بين "طرف اول " إ ط ع" 16 سنة بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالظهر وجري نقله في حينه لمستشفي التأمين الصحي ببنها

و"طرف ثان" م ه م "15 سنة طالب بذات المدرسة وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابته باله حاده مطواة معلل نشوب مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثانى حال شرائه بعض المأكولات من بوفية المدرسة تطورت لمشاجره وحدثت إصابته وبسؤال الطرف الثاني اقر بالواقعة وتحرر محضر رقم 1332لسنة 2020 جنح كفرشكر وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها، شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل الوزارة لجنة من الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وبيان حدوثها في المدرسة من عدمه حيث ان مسئولى المدرسة أفادوا ان المشاجرة خارج المدرسة والطالبين غائبين عن اليوم الدراسى ولاعلاقة للمدرسة بالواقعة.

فيما أكد أهل المجنى عليه أن الطالب كان داخل المدرسة وأصيب، مناشدين محافظ القليوبية بالتدخل وارسال لجنة تحقيق محايدة لكشف حقيقة الواقعة وضبط طالبين آخرين تورطا فى المشاجرة.