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ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية ببنها

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:54 ص
ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية ببنها مخدرات - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والذخائر بهدف ترويجها على عملائهم بدائرة المركز، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتردد عدد من العاطلين على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة المتنوعة.

 

جرى على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات التى أكدتها المعلومات السرية أن المتهمين المترددين على دائرة المركز يروجون مواد مخدرة متنوعة مثل الهيروين والبانجو والحشيش ، بجانب حيازتهم أسلحة نارية متنوعة غير مرخصة.

 

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن أعداد كمين لضبط المتهمين وتمكن كل من النقباء أحمد رزق وعبد الرحمن زكريا معاونا مركز شرطة بنها، من ضبط كل من "م.س"، و"م.ع"، و"س.م"، و"ش.ف" وجميعهم عاطلين ومقيمين دائرة مركز شرطة بنها، وتم بحوزتهما كمية من البانجو والهيروين والحشيش، بجانب ضبطهم بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية المتنوعة والذخائر، ومبالغ مالية وهاتف محمول.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهم الآثمة، والمبالغ المالية متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم بدائرة مركز شرطة بنها، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات بالقليوبية، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و8.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش والإستروكس، قبل ترويجها على المدمنين وتجار التجزبة بالقليوبية .

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين .

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حازم سعد رئيس مباحث مكافحة المخدرات، بضبط "شريف م" عاطل مقيم بقرية سرياقوس مركز الخانكة، وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه، بخزينتها 15 طلقة من ذات العيار، و(60) فرش من مخدر الحشيش تزن حوالى 7.5 كيلو جرام، ومبلغ مالى 2200 جنيه، و2 هاتف محمول.

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.


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