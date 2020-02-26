ضبط 207 قضية مخدرات و209 قطعة سلاح نارى بحملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 209 قطعة سلاح نارى، 270 قضية مخدرات وتنفيذ 89219 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 209 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 182، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 89 ألف حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضموا (10) متهمين، ارتكبوا 30حادث متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (270) قضية مخدرات بحوزة (285) مته، فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين ضبط (56) متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط (28) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (325) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 29 ألف و740 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتخذ الإجراءات القانونية حيال خمسة من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بنطاق محافظتى القاهره والقليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة بلغت 25 مليون جنيه.

وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات أنشطة تجارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.