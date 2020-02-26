ضبط شخص يروج لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام"أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية" بنشر مشاركات بموقع "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته" هاتف محمول" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ، ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها ، كما ضُبط بحوزته "120" عبوة منشطات وأدوية تخسيس مستوردة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

يذكر أنه حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.