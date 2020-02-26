ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدامى بطوخ وبنها

القليوبية نيفين طه

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية ،بقيادة الدكتور أيمن شعرواى رئيس قسم التفتيش علي اللحوم والدكتور عفيفي ابراهيم بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية بقيادة العميد محمد محروس ،والعقيد احمد عبدالعليم مدير مباحث تموين القليوبية حملة علي أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في نطاق محافظه القليوبية وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن لحوم تم ذبحها خارج المجازر وأخرى غير صالحه للاستهلاك الآدمي من محلات الجزاره في نطاق مركز بنها ومركز طوخ ومدينه قها وتم تحرير 5 محاضر للمخالفين و وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابه العامه التحقيقات.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام .

وتم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته 500 كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات كبدة، مفروح لحوم، رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط أمين عهده فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيارته 8.916 طن سلع تموينية "فول" غير صالح للاستهلاك الآدامى بهدف ترويجية للمواطنيين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط أمين عهدة فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 8,916 طن سلع تموينية "فول" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها "سوس" معرضاً حياة المواطنين للخطر.