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صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد بدء جنى محصول البنجر بأراضى قطاع الإنتاج الزراعى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:44 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد بدء جنى محصول البنجر بأراضى قطاع الإنتاج الزراعى جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بداية جنى محصول بنجر السكر، بأراضى قطاع الإنتاج الزراعى بكفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حى شرق كفر الشيخ، وبعض مهندسى البحوث الزراعية بسخا.

 وصرح محافظ كفر الشيخ أن محافظة كفر الشيخ رائدة فى إنتاج محصول بنجر السكر على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن المحافظة لديها أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر بأعلى معايير الجودة والذى يتم تصديره خارج البلاد، بجانب الاستهلاك المحلى، موجهاً بتسهيل إجراءات استلام محصول البنجر من المزارعين، وتوريده إلى مصنع الحامول، مع توفير وسائل النقل الملائمة لنقل المحصول.

يذكر أن مصنع الدلتا للسكر شهد تطوير وتحديث، ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميًا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، وإنتاج أيضًا السكر المكعبات لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وصرف حوافز مالية لكل من يورد محصول البنجر من المزارعين فى عروة التبكير، وصرف حوافز لمن يقل نسبة الشوائب فى محصوله وهى عبارة عن حافز النظافة، حيث يتم السماح بنسبة شوائب فى البنجر لا تتجاوز 8%، وصرف حوافز أيضا بزيادة نسبة الحلاوة فى البنجر، إضافة إلى علاوة دعم تقاوى بنجر السكر للمزارعين، ونقل محصول البنجر من حقول المزارعين بشكل يومى إلى مصنع الشركة مجانًا.

كما شهد تطوير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، رفع طاقة تشغيل المحطة إلى 7 آلاف و209 أمتار مكعبة يوميًا بما يتناسب مع طاقة تشغيل المصنع.

 

جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي (1)
جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي 
 
جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي (2)
جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي 
 
جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي (3)
جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي 
 
جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي (4)
جني محصول البنجر بأراضي قطاع الإنتاج الزراعي 

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